"Viel Erfahrung": Filipovski übernimmt in Würzburg

Saso Filipovski wird neuer Trainer des kriselnden Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg. Der erfahrene Slowene folgt beim abstiegsbedrohten Klub auf Dennis Wucherer.

Neuer Trainer in Würzburg: Saso Filipovski. imago/PanoramiC

Der ehemalige Coach wurde am Montag entlassen. Sein Debüt gibt Filipovski (47 Jahre) am 27. Dezember gegen die BG Göttingen, bis dahin führt Co-Trainer Steven Key das Team.

"Wir freuen uns darüber, dass sich ein Trainer mit der beeindruckenden Vita von Saso Filipovski für Würzburg entschieden hat. In den Gesprächen hat er uns mit seinen Ideen und Vorstellungen überzeugt“, sagt s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler auf der Vereinswebsite. "Er wird mit seiner großen Erfahrung den Spielern und unserem gesamten Club neue Impulse geben. Wir sind gespannt auf seine neuen Ansätze."

Filipovski startete seine Trainerkarriere im Alter von 24 Jahren in seinem Heimatland Slowenien: Bei Union Olimpija Ljubljana war er als Assistenztrainer und Headcoach von 1998 bis 2006 an einem Dutzend Meisterschaften und Pokalsiegen beteiligt. Seine weiteren Stationen führten ihn in die Top-Ligen nach Polen, Russland, Italien, Frankreich, Türkei und Serbien - zuletzt war er Headcoach beim serbischen Traditionsclub Partizan Belgrad.

"Er ist ein sehr strukturierter Coach"

"Ich bin glücklich darüber, dass wir in unserer nicht einfachen Situation einen Trainer von diesem Kaliber und mit so viel Erfahrung in verschiedenen Ligen Europas verpflichten konnten", betont Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting: "Er ist ein sehr strukturierter Coach mit genau definierten Rollen der einzelnen Spieler. Ich bin mir sicher, dass er unsere Spieler besser machen kann und dass die Mannschaft mit ihm viel härter spielen wird."