"Viel Energie und große Leidenschaft": Bahlinger SC verlängert mit Trainerteam

Nägel mit Köpfen in Bahlingen: Der Bahlinger SC hat die Verträge des gesamten Trainerteams vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Sportlich spielt der Bahlinger SC bislang eine solide Saison, steht mit 42 Punkten aus 28 Spielen im gesicherten Mittelfeld und hat damit auch Planungssicherheit für die kommenden Saison erreicht.

Gerade aus diesem Grund haben die Verantwortlichen beim BSC nun die ersten wegweisenden personellen Entscheidungen getroffen und die Verträge des Trainerduos Dennis Bührer (40) und Axel Siefert (53) vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Beide gehören seit 2018 zum Trainerstab des Regionalligisten und werden im Sommer ihre sechste Saison am Kaiserstuhl bestreiten. Auch Co-Trainer Sascha Schröder (36) und Torwarttrainer Dennis Müller (34) bleiben an Bord. Athletiktrainer Uli Hanser hört hingegen auf.

Sportchef Bernhard Wiesler sieht in der Vertragsverlängerung eine Bestätigung für die gute Arbeit, die in den letzten Jahren bei BSC geleistet wurde: "Das Trainerteam arbeitet mit viel Energie und großer Leidenschaft an der Entwicklung unseres Teams. In den vergangenen Jahren haben wir hier etwas aufgebaut, das noch weiterwachsen kann." Daher, so Wiesler, freue er sich sehr, dass der Weg des derzeitigen Achten der Regionalliga Südwest gemeinsam fortgesetzt werde.

Dennis Bührer sprüht trotz langjähriger Präsenz an der Bahlinger Seitenlinie weiterhin vor Tatendrang. "Wir, das Trainerteam mit Sascha und Dennis, haben beim BSC viele Dinge entwickelt und wollen das auch weiterhin tun. Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft macht sehr viel Freude." Es herrsche zu 100 Prozent gegenseitiges Vertrauen - und das sei "die Grundlage und Motivation, auch in der kommenden Saison die Ziele zu erreichen." Sein Trainerkollege Siefert ergänzte: "Durch den steigenden Aufwand rund um den BSC wird Dennis Bührer immer mehr Aufgaben allein übernehmen. Ich freue mich daher umso mehr, dass wir ein weiteres Jahr gemeinsam das Trainerteam mit Sascha Schröder und Dennis Müller anführen werden, um die BSC-Entwicklung voranzutreiben."