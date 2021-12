Viel Denksport für Lieberknecht: Wer ersetzt Gjasula und Pfeiffer?

Im letzten Spiel des Jahres muss Trainer Torsten Lieberknecht gleich mehrere Ausfälle kompensieren. Möglich für die Partie bei Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr LIVE! bei kicker) sind sowohl positionsgetreue Wechsel, aber auch eine Änderung der Grundordnung.

Defensivstratege Klaus Gjasula ist gelbgesperrt, Luca Pfeiffer muss wegen einer Fleischwunde pausieren und Mathias Honsak droht, mit Knieproblemen auszufallen. "Für mich als Trainer wird das nochmal viel Denksport werden", sagte Lieberknecht am Freitag.

Sollte sich Lieberknecht für die positionsgetreue Variante entscheiden, wäre im Angriff Aaron Seydel wohl erste Wahl als Pfeiffer-Ersatz. Im defensiven Mittelfeld ist Nemanja Celic ein ähnlicher Spielertyp wie Gjasula und könnte ihn ersetzen. Oder Lieberknecht zieht wie schon öfter in dieser Spielzeit Fabian Holland ins Mittelfeld. Dann würde Emir Karic für Holland auf der linken Abwehrseite spielen.

Schnellhardt trainiert wieder voll

Ebenfalls eine Option zumindest für den Kader ist Fabian Schnellhardt nach überwundenem Muskelbündelriss in der Wade. Der Mittelfeldspieler trainiert wieder voll mit. Lieberknecht tendierte am Freitag dazu, Schnellhardt noch zu schonen, schloss bei weiteren Ausfällen aber ein Comeback des Spielers nicht komplett aus.

Während eine neue Grundordnung in der zuletzt sicheren Defensive mit Viererkette und Doppelsechs eher unwahrscheinlich ist, könnte Lieberknecht in der Offensive wie in den ersten beiden Saisonspielen nur mit Phillip Tietz spielen. Beide Partien gingen allerdings verloren. Bei nur einer Sturmspitze wäre Marvin Mehlem eine Option für die Dreierkette hinter Spitze Tietz. Auf den Flügeln hat Lieberknecht ohnehin eine große Auswahl, um gegebenenfalls Honsak zu ersetzen. Karic könnte auf der linken Seite spielen, ebenso Erich Berko oder Tim Skarke.

Lieberknechts kuriose Erinnerungen

Lieberknecht rechnet mit einer intensiven und arbeitsreichen Partie. Zugleich habe Regensburg mit Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh und dem von Werder Bremen ausgeliehenen Jan-Niklas Beste zwei versierte Spieler in den Reihen, die im vorderen Drittel auch fußballerische Lösungen fänden.

Der Coach erinnert sich selbst an eine Reihe kurioser Partien in Regensburg. In seiner Zeit als Braunschweig-Coach habe seine Mannschaft am Ende nur noch zu acht auf dem Platz gestanden. Auch sein heutiger Trainerkollege Mersad Selimbegovic sei in einer Partie vom Platz geflogen, als Lieberknecht dort mit der Eintracht gastierte.

Einmal sei zudem das Flutlicht ausgefallen. Ohnehin sei dort im alten Stadion der Lichtschalter für die Flutlichtanlage in der Gästekabine gewesen, sodass der Lichtwart mitten in die Mannschaftsbesprechung geplatzt sei. Und schließlich dauerten die Partien in Regensburg oft länger, weil es so viele Unterbrechungen gebe, sagte er auch in Anspielung auf die Partie in der vergangenen Saison in Regensburg, als die Lilien in der 7. Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierten.

Neuzugänge unwahrscheinlich

Nach der Partie wird Lieberknecht die Mannschaft am Montag nochmals in Darmstadt versammeln, ehe es dann in den Winterurlaub geht. Am 3. Januar trifft man sich dann wieder. Mit Blick auf mögliche Neuzugänge erklärte Lieberknecht: "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dahingehend etwas aktiv machen müssten." Die Mannschaft habe sich das Vertrauen verdient. Allerdings könne es sein, dass man schon etwas mit Blick auf die kommende Saison unternehme. Abgänge schloss er nicht aus. Da müsse allerdings die Initiative vom Spieler ausgehen. Man werde niemanden mit einem Vertrag wegschicken.