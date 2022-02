"Viel dazugelernt": Vilhjalmsdottir verlängert beim FC Bayern

Karolina Lea Vilhjalmsdottir bleibt den Frauen des FC Bayern langfristig erhalten. Die erst 20-Jährige hat vorzeitig verlängert.

Sie sei "stolz und glücklich", gab Karolina Lea Vilhjalmsdottir am Donnerstag zu Protokoll, nachdem die Isländerin ihren Vertrag bei Meister FC Bayern vorzeitig bis 2025 ausgedehnt hatte. Schließlich habe sie "im vergangenen Jahr in München bereits sehr viel dazugelernt. Ich bin stärker geworden und als Fußballerin wie auch als Mensch gewachsen".

Im Januar 2021 kam Vilhjalmsdottir zum FCB, kam zu 17 Pflichtspieleinsätzen, neun davon in der Bundesliga. Zwar reichte es in dieser Saison bislang in der Liga nur zu drei Einwechslungen, in der Champions League aber stand sie zuletzt beim 4:0 gegen Benfica Lissabon in der Startelf und markierte den Führungstreffer der Münchnerinnen.

Bianca Rech, Sportliche Leitung der FCB-Frauen, ist überzeugt, dass "uns Karolina noch viel Freude bereiten wird". "Es ist toll zu sehen, wie Karolina sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Sie hat einen unglaublich guten Charakter, und wir freuen uns auf die Möglichkeit, sie in den nächsten Jahren weiterhin begleiten zu können."