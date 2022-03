Viel Arbeit für die DFB-Elf, aber die Richtung stimmt

Die Siegesserie von Hansi Flick ist gerissen - und dennoch darf sich der Bundestrainer nach dem 1:1 gegen die Niederlande in seiner Arbeit der vergangenen Monate bestätigt sehen. Die DFB-Elf steht wieder auf stabileren Füßen. Bis zur Weltmeisterschaft aber sind weitere Verbesserungen nötig.

Auch wenn Hansi Flick die Bedeutung seiner beeindruckenden Startserie - der neue Bundestrainer fuhr in den ersten acht Spielen acht Siege ein - vor der Partie gegen die Niederlande etwas herunterredete: Der 57-Jährige hätte sie in Amsterdam mit Sicherheit gerne ausgebaut und mit einem Erfolg im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell mit den Niederlanden ein Ausrufezeichen gesetzt. Flick jedoch wird auch mit dem 1:1-Remis gut leben können, das sich seine Elf am Dienstagabend im ersten Spiel gegen einen Top-Gegner unter seiner Führung erspielte.

Bewies es doch zweierlei: Zum einen, dass die deutsche Mannschaft acht Monate vor der WM wieder auf deutlich stabileren Füßen steht als im EM-Jahr 2021. Zum anderen, dass bis zum Turnier in Katar, dessen Endrunde am Freitag ausgelost wird, noch weitere Verbesserungen nötig sind. Bequemlichkeit wird sich so nicht einstellen - Flick würde sie aber auch nicht zulassen. Das spürte man an seinem konsequenteren Tonfall der vergangenen Tage.

Neu entfachter Geist wird getragen von Routiniers

In der vollen und maskenfreien Amsterdamer Arena, in der die Corona-Pandemie weit weg schien, zeigte die deutsche Elf, dass sie verloren gegangenen Kredit bei den eigenen Fans mit Engagement zurückgewinnen möchte. Dass es gerade der junge Jamal Musiala war, der im zentralen Mittelfeld omnipräsent wirkte und sowohl mit als auch gegen den Ball Akzente setzte, passte zum Grundgefühl um die deutsche Auswahl, dass da wieder eine Gruppe auf dem Feld steht, die an einem Strang zieht und nach Erfolgen giert. Auch Freiburgs Nico Schlotterbeck - obwohl diesmal bei weitem nicht fehlerfrei - oder Hoffenheims David Raum stehen für diesen neu entfachten Geist, der von den Routiniers um Torschütze Thomas Müller oder Kapitän Manuel Neuer mitgetragen wird.

Der eingewechselte Lukas Nmecha vergab kurz vor Schluss die Chance auf den Siegtreffer. IMAGO/Matthias Koch

Doch der Test gegen die Niederlande, die sich unter der Anleitung von Bondscoach Louis van Gaal ebenfalls noch im Aufbau befindet, bewies auch, dass längst noch nicht alle Räder ineinandergreifen. So rochierte die deutsche Offensivabteilung am Dienstag zwar permanent, stiftete dabei aber eher Verwirrung in den eigenen Reihen. Zwingende Angriffe gab es zu selten, der einzig konsequent vorgetragene führte prompt zur Führung kurz vor der Pause. Danach dauerte es lange, ehe es noch einmal richtig gefährlich wurde und der eingewechselte Lukas Nmecha zwei Minute vor Ende der regulären Spielzeit das mögliche 2:1 verpasste. Bei aller individuellen Qualität der Einzelspieler - an den Abläufen, gerade gegen stark besetzte Abwehrketten, muss bis zur WM noch gefeilt werden.

Defensive Schwächen offenbart

Gleiches gilt für die Defensive. Denn in der zweiten Hälfte in Amsterdam wurden Schwächen offenbar, die zuletzt gegen qualitativ weniger hochwertige Gegner nicht aufgedeckt wurden: Vor allem wenn die Niederländer das Tempo anzogen und scharfe Pässe in die Schnittstellen spielten, bekam die deutsche Hintermannschaft Probleme. Das Chancenplus der Gastgeber, die nach dem verdienten Ausgleich durch Steven Bergwijn bis in die Nachspielzeit dem Sieg näher waren, sprach für sich.

Zum Abschluss der Saison, wenn sich die DFB-Elf für vier Nations-League-Partien im Juni noch einmal trifft, wird für Flick und sein Team Zeit sein, genau an diesen Punkten zu feilen. Zuletzt fehlende Stützen wie die Münchner Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Niklas Süle sollten dann wieder mitwirken können und die zuletzt ohnehin größer gewordene Auswahl des Bundestrainers erweitern. Noch ist für ihn und seine Mannschaft ein Stück zu gehen auf dem Weg zur angestrebten Rolle des WM-Mitfavoriten. Die eingeschlagene Richtung aber stimmt, davon zeugte auch der erste richtige Härtetest der noch jungen Ära Flick.