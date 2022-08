Vidovic-Wechsel zu Vitesse Arnhem ist perfekt

Der FC Bayern leiht Gabriel Vidovic für eine Saison an Vitesse Arnhem aus. Am Offensivakteur waren auch zwei Bundesligisten interessiert.

Der technische Direktor Benjamin Schmedes sagte über Vidovic: "Gabriel ist ein kreativer und cleverer Spieler, der technisch sehr versiert ist und immer den Überblick behält. Gleichzeitig hat er aber auch eine gute Mentalität, er ist ein harter Arbeiter", so Schmedes.

Neben Schmedes trifft Vidovic in Arnhem mit Trainer Thomas Letsch auf einen weiteren Deutschen, in den Niederlanden soll sich der Offfensivakteur unter ihm in Ruhe weiterentwickeln. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte: "Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht. Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist." Vitesse sei eine "sehr anerkannte europäische Adresse für die Entwicklung von Talenten. Das zeigen Beispiele wie Mason Mount oder Martin Ödegaard."

Auch Klubs aus der Bundesliga waren interessiert, wie der kicker berichtete, aber mit Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC konnte man sich nicht über die Leih-Modalitäten einigen. In München wollen sie dem 18-Jährigen die beste Möglichkeit für seine Weiterentwicklung schaffen, ihm wird der Sprung in die Profimannschaft zugetraut.

Vidovic kam bislang in vier Bundesligapartien zum Zug, sein erster Assist bei den Profis gelang ihm beim 7:0 in Bochum. Dazu lief er in 33 Regionalligaspielen für den FCB (21 Tore) auf.