Videobeweis feiert Premiere in Polen

Nach rund anderthalbjähriger Testphase hat sich die polnische Superliga für ein System beim Videobeweis entschieden. Für die Halbfinalpartien der Play-offs können die Schiedsrichter nun auf ein entsprechendes System zurückgreifen. Bereits am Wochenende feiert das System seine Premiere.

Am Samstag duellieren sich Titelverteidiger Industria Kielce, am Sonntag dann Wisla Plock und Gornik Zabrze. Auch bei der Pokalendrunde in Kalisz am ersten Maiwochenende will der Ligaverband auf das System zurückgreifen.

"Die Entscheidung, ein Replay-System (VR) in die Spiele der ORLEN Super League einzuführen, ist eine Reaktion auf globale Trends im Sport und ein weiterer Schritt in der Professionalisierung des Handballs in Polen. Dies ist ein natürlicher Schritt in der Entwicklung", begründet Piotr Lebek, Wettbewerbsleiter beim Ligaverband der Orlen Superliga, die Entscheidung in einer Verbandsmitteilung.

Anders als z.B. die Handball-Bundesliga kann das System in Polen auch erkennen, ob ein Ball vollständig die Torlinie überschritten hat. Auch ob ein Tor noch während der regulären Spielzeit erzielt wurde, ließe sich überprüfen. Das hatte zum Beispiel in der EHF Champions League zwischen Veszprem und Aalborg für Diskussionen gesorgt.

Weitere Aspekte, die durch den Videobeweis abgedeckt werden, sind gefährliches und unsportliches Verhalten außerhalb des Sichtfelds der Schiedsrichter, die Überprüfung des korrekten Spielers, der eine Rote Karte erhalten soll, die Überprüfung komplizierter Aktionen auf dem Feld, wo mehrere Spieler verwickelt sind. Auch Wechselfehler, Schauspielerei und kritische Situationen in den letzten 30 Sekunden einer Partie sollen kontrolliert werden können.

"Ich bin sehr froh, dass die Orlen Super League beschlossen hat, das VR-System einzuführen, das bei den wichtigsten Meisterschaftsveranstaltungen und in den besten Ligen der Welt eingesetzt wird. Handball ist ein immer schnelleres Spiel geworden. Neue Technologien werden bei der präzisen Beurteilung von Spielsituationen sehr nützlich sein”, so ZPRP-Wettbewerbskommissar Miroslaw Baum, einst selbst internationaler Topschiedsrichter, der unter anderem mit Partner Marek Goralczyk das Endspiel der EHF Champions League 2007 leitete und an den Olympischen Spielen 2004 und 2008 teilnahm.

Der Videobeweis sei auch ein weiterer Schritt, um die Zuverlässigkeit der Spiele zu gewährleisten. Auch in der Schulung der Schiedsrichtergespanne soll der Videobeweis genutzt werden, um eine einheitliche Linie zu erreichen. Ab der kommenden Saison wird die Orlen Super League zudem den Auszeitbuzzer installieren.

"Bitte verwechseln Sie VR nicht mit VAR, denn es besteht ein erheblicher Unterschied in der Leistung und der Anzahl der Entscheidungspersonen. Im Handball haben wir keinen Wagen mit Experten, die das Spiel live beobachten und dem Schiedsrichter Vorschläge machen. In unserem Fall entscheidet der Schiedsrichter, wann er die Gelegenheit nutzt, sich die Wiederholung anzusehen, um seine Entscheidung zu überprüfen", erklärte die ZPRP-Delegierte und ehemalige Spitzenschiedsrichterin Joanna Brehmer gegenüber Polsatsport auch im Vergleich zum System, das im Fußball zum Einsatz kommt.