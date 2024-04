Videobeweis bei Pokal-Final4 im Handball: Wie funktioniert er, wann kann er angewendet werden?

Einen Videobeweis gibt es im Handball bei Welt- und Europameisterschaften, auch in der Handball Bundesliga kommt er zum Einsatz. Seit mehreren Jahren können die Schiedsrichter beim REWE Final4, wenn es um den DHB-Pokal geht, auf die technologische Unterstützung zurückgreifen. So auch in diesem Jahr.

Der Videobeweis kommt inzwischen in vielen Wettbewerben zum Einsatz, so auch im DHB-Pokal. Sascha Klahn