Video-Vorschau auf ThSV Eisenach gegen SC Magdeburg

1:01Nach dem Derby-Sieg in Leipzig hofft der ThSV Eisenach auf den nächsten Ost-Coup in der Handball-Bundesliga. Der Aufsteiger empfängt am Ostersonntag den SC Magdeburg in der Werner-Aßmann-Halle, das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den SCM - gelingt dem ThSV im Rückspiel eine Überraschung?