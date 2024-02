Video: TSV Hannover-Burgdorf beendet Serie des SC Magdeburg mit Kempa

3:12Die TSV Hannover-Burgdorf hat für die große Überraschung am 22. Spieltag der Handball Bundesliga gesorgt und die 30 Spiele andauernde Serie des SC Magdeburg ohne Niederlage beendet. Vor heimischer Kulisse rangen die Recken den Favoriten nieder und verpassten diesem einen Dämpfer im Meisterrennen. Zu Beginn der letzten zehn Minuten lagen die Elbstädter sogar noch mit zwei Treffern in Front, Hannover kämpfte sich aber mit viel Kampfgeist zurück und setzte den Siegtreffer per sehenswertem Kempa.