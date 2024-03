Victoria Hasselbusch mit Wechsel in die erste Liga

Vor sechs Tagen gab der HC Rödertal bekannt, dass Kreisläuferin Victoria Hasselbusch den Verein zum Saisonende verlassen wird. Nun ist auch klar, wohin es die 25-Jährige zieht.

Victoria Hasselbusch hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim BSV Sachsen Zwickau unterschrieben. Die Allrounderin kam im Jahr 2018 im Alter von 19 Jahren vom HC Burgenland zu den Rödertalbienen. Nach sechs Jahren im Verein entschied sie sich nun zum Wechsel in die erste Liga.

"Eine ausgeglichene Besetzung auf der Kreisläuferposition ist für mich in der Kaderplanung sehr wichtig. Victoria hat sich in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund gespielt und hat eine tolle Entwicklung beim HC Rödertal genommen. Außerdem bringt sie als Linkshand auf der Kreisläuferposition etwas Besonderes mit und ich verspreche mir daraus einen großen Mehrwert für unser gesamtes Angriffsspiel", freut sich Trainer Norman Rentsch über seinen Neuzugang.

"Mein Wechsel zum BSV Sachsen Zwickau markiert einen neuen bedeutenden Lebensabschnitt in meiner sportlichen Laufbahn. In intensiven Gesprächen und einem Probetraining wurde mein Wunsch erste Liga zu spielen bestärkt. Mit dem Wechsel in die 1. Liga geht nun ein persönlicher Traum in Erfüllung", ist auch Hasselbusch froh.

"Der Verein bietet mir nicht nur eine erstklassige sportliche Umgebung, sondern auch die Möglichkeit mich beruflich und sportlich weiterzuentwickeln, sowie weiterhin in der Nähe zu meiner Familie zu sein. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft in der kommenden Saison zu leisten", blickt die 25-Jährige voller Vorfreude auf die neue Saison.