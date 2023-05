Dank Erzrivale Bröndby: Kopenhagen ist zum 15. Mal Meister

Nach einem Ausrutscher von Verfolger Nordsjaelland hat der FC Kopenhagen bereits am vorletzten Spieltag die dänische Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Am eigenen Erfolg in Viborg kurz zuvor hatte eine Schalker Leihgabe ihren Anteil.

Jordan Larsson und der FC Kopenhagen sind dänischer Meister. IMAGO/Gonzales Photo