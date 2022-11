VfV Hildesheim: Unger ruft den Abstiegskampf aus

Nach einem richtig guten Saisonstart läuft es beim VfV 06 Hildesheim derzeit gar nicht rund. Nur ein Sieg gelang dem Team von Trainer Markus Unger in den vergangenen zwölf Spielen. Zuletzt setzte es bei Aufsteiger BW Lohne eine klare 0:4-Niederlage.

"Am Ende hat mich die Art und Weise geärgert", sagte Trainer Unger. Zunächst vergab sein Team einige gute Chancen, die den 1:1-Ausgleich bedeutet hätten. Am Ende kassierte Hildesheim noch drei Gegentore in der Schlussviertelstunde. "Darüber mussten wir reden. Da lassen wir alles über uns ergehen", ärgerte sich Unger, der die Trainingsintensität in dieser Woche erhöht hat.

Zudem hat der Coach nach der Niederlage in Lohne den Abstiegskampf ausgerufen. "Wir sind mittendrin", erklärte der Coach, der aktuell schmerzlich seinen Kapitän vermisst. Yannik Schulze zog sich beim 3:1-Erfolg gegen die U 23 des FC St. Pauli eine Verletzung im Sprunggelenk zu. Schulze wird wohl erst im nächsten Jahr wieder eingreifen können. Das ist umso ärgerlicher, weil gerade der ebenfalls lange Zeit vermisste Hassan El-Saleh nach fast dreimonatiger Pause (Knieverletzung) zurück ist. Jetzt fehlt Schulze - und Unger kann nicht auf seine Stammformation zurückgreifen.

Kommt Yilmaz?

Das Thema Nachverpflichtungen hat der Coach daher auch noch nicht aus den Augen verloren. Unger würde gerne den vereinslosen Erhan Yilmaz (zuletzt Sportfreunde Lotte und Viktoria Berlin) in den Kader holen. Dem Vernehmen nach hat der in Hannover lebende Offensivspieler auch Interesse, aber aktuell sucht der Verein wohl noch nach einer Finanzierungsmöglichkeit. Dazu wollte sich Unger nicht äußern. Ohne den Yilmaz-Deal ist Unger gezwungen die Schulze-Lücke intern zu schließen.

Und da hat sich ein ganz junger Spieler in den Fokus gespielt. Der erst 19-jährige Alex Dikarev hat schon in den vergangenen Wochen mit Ruhe und Übersicht überzeugt. Unger möchte das Talent aber langsam aufbauen und nicht verheizen. Allein aus diesem Grund würde eine mögliche Yilmaz-Verpflichtung durchaus Sinn ergeben. Wahrscheinlich warten die Verantwortlichen aber bis zur Winterpause ab. Drei Spiele gegen die direkte Konkurrenz stehen noch dieses Jahr an: in Delmenhorst, gegen Teutonia Ottensen und in Rehden. Die Hildesheimer sollten bis zur Pause auf jeden Fall noch punkten - sonst steht ihnen ein unruhiges Fußballjahr 2023 bevor.