VfR Mannheim: Der aufgeräumte Altmeister nimmt die Regionalliga ins Visier

Der VfR Mannheim hat vorwiegend in der älteren Generation seine Fans. Um das zu ändern, will der Deutsche Meister von 1949 raus aus der Nostalgie-Nische und betreibt diesen Kurs unter anderem mit einer für den Amateurfußball außergewöhnlichen Transferpolitik.

Am Ende der Saison soll der Oberliga-Aufstieg stehen: Der VfR Mannheim ist überzeugt, dass der aktuelle Kader so gut wie lange nicht mehr zusammengestellt ist. Edmund Nohe (VfR Mannheim)

In diesem Jahr feierte der VfR sein 125-jähriges Vereinsjubiläum, trotz Corona war immerhin eine große Feier unter freiem Himmel Ende Juli möglich. Ein Abend, an dem bei den 200 Gästen, darunter DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann und weitere Vertreter aus Sport, Wirtschaft und Politik, die Vergangenheit wieder lebendig wurde. Die Älteren werden sich daran erinnern, dass der VfR Mannheim mal eine große Nummer im bundesweiten Fußball war: 1949 besiegte der VfR im Finale der Deutschen Meisterschaft Borussia Dortmund mit 3:2 nach Verlängerung, in früheren Zeiten trugen auch schon große Namen wie die ehemaligen Bundestrainer Sepp Herberger und Otto Nerz, aber auch eher der Gegenwart zuordenbare Persönlichkeiten wie der zigfache Bundesligacoach Wolfgang Wolf oder Markus Sorg, aktuell Hansi Flicks Assistent bei der Deutschen Nationalmannschaft, das Trikot der "Rasenspieler".

Gut und schön, meint Serkan Zubari, der als Sportvorstand das Hier und Jetzt an der Theodor-Heuss-Anlage verantworten muss, aber nach seinem Geschmack hat man sich viel zu lange auf den Lorbeeren längst vergangener Zeiten ausgeruht. "Nicht falsch verstehen, aber für die zukünftigen Aufgaben bringt uns das nicht viel", so Zubari, ohne die Heldentaten der Meistermannschaft und anderer Klub-Ikonen schmälern zu wollen.

Vielleicht bringt der alte, immer mehr verblassende Ruhm aber dennoch etwas, denn zumindest die ältere Generation hält ihrem VfR noch immer die Stange, während die fußballbegeisterte Jugend - und nicht nur die - sich lieber dem SV Waldhof, der TSG Hoffenheim oder - regional völlig entwurzelt - Klubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund zuwendet.

Der Waldhof, der mit seinem Vereinssitz zwar knapp zehn Kilometer nördlich der VfR-Geschäftsstelle beheimatet ist, aber seine Drittliga-Heimspiele in direkter Nachbarschaft zum VfR im Carl-Benz-Stadion austrägt, schickt am kommenden Samstag seine zweite Mannschaft zum Verbandsliga-Duell vorbei. Die Waldhof-Profis sind längst in anderen Sphären unterwegs. Dabei befanden sich beide Mannheimer Klubs Anfang des 21. Jahrhunderts sportlich noch auf Augenhöhe, in der Saison 2004/05 hatte der Waldhof in der damals noch viertklassigen Oberliga alleine aufgrund des Torverhältnisses denkbar knapp die Nase vorn.

Ganz oben: 1949 besiegte der VfR Mannheim im Finale der Deutschen Meisterschaft Borussia Dortmund und bekam als erster Klub die neue und noch heute aktuelle Meisterschale. picture alliance / dpa

Mehr als nur eine Vision

Eines Tages wieder viertklassig spielen, das ist laut Zubari mehr als nur eine Vision, dieses Ziel hat sich der Verein fest gesetzt. "Wir sind derzeit dabei, Strukturen zu schaffen, um das meistern zu können", auch wenn sich der Sportvorstand auf keine konkrete Jahreszahl festlegen möchte. Fest steht nur, dass schon diese Saison der Sprung in die Oberliga gelingen soll. Solche Ankündigungen hat man auch schon von anderen Klubs vernommen, die Mannheimer verfügen im Gegensatz zu vielen anderen ambitionierten Amateurklubs aber schon über ein Stadion, in dem sich problemlos Viertligafußball spielen ließe: Das Rhein-Neckar-Stadion hat eine Kapazität von 8.000 Zuschauern, davon 2.000 Sitzplätze, und auch Sicherheitsauflagen wie ein eigener Gästeblock sind schon längst Standard.

Mit aktuell drei Punkten Rückstand auf Platz eins und nur einem Zähler auf Relegationsrang zwei haben die noch ungeschlagenen Kurpfälzer in der Verbandsliga Baden auch sportlich noch alle Trümpfe in der Hand. Auf dem Platz stehen teils höherklassig erfahrene Spieler wie Ali Ibrahimaj (sechs Zweitligaspiele für den SV Sandhausen, dazu 33-mal 3. Liga und über 100 Regionalligaspiele), Eric Schaaf (vier Zweitligaeinsätze für Sandhausen und 83 Regionalligapartien) oder Angreifer Benedikt Koep (55 Tore in 267 Regionalligaspielen). Daneben nennt Zubari auch Spieler wie Torwart Marcel Lentz ("prädestiniert für höhere Aufgaben"), John Malanga (in der Jugend unter anderem beim FC Schalke 04; "performt in der Abwehr richtig gut") oder Mittelfeldmann Blerton Muca ("ein technisch starker Linksfuß"), die die "Rasenspieler" nach mittlerweile sieben Verbandsliga-Jahren wieder eine Etage höher hieven sollen. Ex-Profi Ralf Schmitt gehört seit neuestem nicht mehr dazu, der Trainer musste nach "unterschiedlichen Auffassungen im sportlichen Bereich" am 26. Oktober seinen Hut nehmen.

Wir sind nicht abhängig von einem einzelnen Investor. Serkan Zubari, Sportvorstand des VfR Mannheim

Doch wie kriegt man Spieler wie Ibrahimaj - mit zehn Saisontreffern Mannheims mit Abstand treffsicherster Spieler - in die 6. Liga? Zubari: "Diese Spieler sind alle um die 30, die denken alle weiter und zwar an ihr Berufsleben. Mit unserem Netzwerk können wir diesen Spielern behilflich sein." Das Netzwerk, das besteht aus einer Vielzahl an Sponsoren, kleine bis mittelgroße Unternehmen, viele aus der Region. "Wir sind nicht abhängig von einem einzelnen Investor", unterstreicht Zubari, der aber gleichzeitig das im Amateurfußball seltene Faustpfand in der Hand hält, auch international gut vernetzt zu sein. Als zum Ende der Transferperiode im vergangenen August mehr Spieler den Verein verließen als ursprünglich gedacht und der hiesige Spielermarkt weitgehend abgegrast war, griffen die Mannheimer auf die Empfehlungen ihres "langjährigen Freundes" Ex-Spielers Dragan Antic zurück, der mit den beiden Serben Milos Stankovic und Bozidar Veskovac sowie dem Kroaten Nediljko Kovacevic drei Spieler mit Erstliga-Erfahrung in Serbien beziehungsweise Bosnien-Herzegowina an den VfR vermitteln konnte. Darüber hinaus betreibt ein anderer Sponsor im US-amerikanischen Atlanta ein Förderprogramm für Talente, von dem auch die Mannheimer partizipieren. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Alessandro Elias Castro ist der dritte Spieler, der den Sprung von Amerika nach Mannheim gewagt hat. "Alessandro ist noch jung, wir werden sehen, wo sein Weg hingeht", bremst Zubari die Euphorie, wohlwissend, dass ein ehemaliger US-Spieler mittlerweile in die Staaten zurückgekehrt sei, der zweite nach einer schweren Knieverletzung seine Karriere beenden musste, aber beruflich in Deutschland Fuß gefasst habe. Das sei sowieso das zweischneidige Schwert, manche Talente sehen im Wechsel zum VfR offenbar ein Sprungbrett für eine spätere Profikarriere, anderen geht es stark darum, Fußball und Berufsleben gut kombinieren zu können.

Und der eigene Nachwuchs? "Da mussten wir erstmal aufräumen, als ich vor vier Jahren zum VfR kam", erzählt Zubari. Als aktiver Spieler entwickelte der heutige Funktionär eine tiefe Verbundenheit zu diesem Klub ("ich war beim VfR mit soviel Herz und Leidenschaft wie wohl bei keinem anderen Verein dabei"), half nach der Karriere parallel zu seinem BWL-Studium 2011/12 als U-23-Trainer und 2016 nochmal als Coach bei der U 19 aus und merkte sehr schnell, dass der Jugendbereich, gelinde gesagt, nicht mehr den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Von 2017 bis 2019 als Sportlicher Leiter und anschließend als gewählter Sportvorstand haben Zubari und seine Mitstreiter angefangen, auch in der Jugend zunächst "personell und strukturell" aufzuräumen. Nachdem man damit nun sehr weit sei, sollen die Maßnahmen auch zu Aufstiegen in höhere Jugendligen führen.

Das Ziel "Aufstieg" gilt, wie erwähnt, auch für die erste Mannschaft. Am Samstag gegen den SV Waldhof II erhofft sich der VfR Mannheim statt der bislang 200 bis 300 Zuschauer mindestens 500. "In normalen Zeiten, also vor Corona, kamen bei solchen Spielen 500 bis 1000 Zuschauer", so Zubari. Anstoß ist um 19 Uhr. Das Vorprogramm könnte zumindest nicht viel besser sein: Um 14 Uhr schon spielt nebenan nämlich die Drittligamannschaft des SVW gegen den 1. FC Saarbrücken.