VfR Aalen stellt Eintracht II ein Bein: Vier Teams an der Spitze punktgleich

Nach dem 9. Spieltag rückt die Regionalliga Südwest an der Tabellenspitze durch die Niederlage der Eintracht-Reserve eng zusammen. Mit dem Bundeliga-Nachwuchs, den Stuttgarter Kickers, der SG Barockstadt und dem SGV Freiberg liegen vier Teams gleichauf. Mit einem Punkt Rückstand folgen zudem der VfB Stuttgart und der VfR Aalen.

FSV Frankfurt macht es sich unnötig schwer

Schlusslicht Koblenz musste sich auch dem FSV Frankfurt geschlagen geben, der es in den Schlussminuten selbst noch einmal spannend machte. Ein Doppelschlag, Ünlücifci via Handelfmeter (18.) und wenig später Falaye nach einem schnellen Konter (23.), brachte die Bornheimer nach verhaltenem Beginn in die Spur. Vor der Pause brachten die Gäste Koblenz aber zurück ins Spiel, nachdem man den Ball unnötig abgab und anschließend Shaqiri im Strafraum foulte. Esmel verwandelte sicher (45.+1). Aber auch Koblenz wackelte defensiv gewaltig, was den Frankfurtern nach der Pause zum 3:1 verhalf. TuS-Keeper Serdarusic vertändelte in der eigenen Hälfte im Zweikampf mit Boutakhrit den Ball, der drückte die Kugel ungehindert über die Linie (48.). Weil Del Vecchio in einer ansonsten chancenarmen zweiten Halbzeit das 4:1 vergab und sich der FSV fünf Minuten vor dem Ende den zweiten dummen Elfmeter einfing, den Esmel erneut verwandelte, wurde die Schlussphase noch einmal spannend. Ospelt verhinderte in der Nachspielzeit jedoch Schlimmeres und hielt den Frankfurter Sieg fest.

Aalen lässt Eintracht stolpern

Der VfR Aalen stellte Eintracht Frankfurt II am Samstagnachmittag ein Bein. Nach ausgeglichener erster Hälfte mit je einem Tor auf jeder Seite - Starodid für die Eintracht (28.) und Maiella zum 1:1-Ausgleich (35.) - sicherte sich die Heimelf durch eine gute Leistung im zweiten Durchgang verdient die Punkte. Kindsvater brachte die Gastgeber in der 56. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung - Maiella hatte zuvor einen Frankfurter angeschossen. 20 Minuten später war Joker Abruscia plötzlich alleine durch, umkurvte den Keeper und traf zum 3:1. Der Eintracht-Nachwuchs steckte aber nicht auf und kam durch ein Zufallsprodukt noch einmal zurück. Eine Ghotra-Hereingabe rutschte an Freund und Feind vorbei und landete hinter Witte im Tor, der nicht die beste Figur hinterließ (86.). Frankfurt drückte nun noch einmal, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Trotz Niederlage bleibt die Eintracht-U-21 an der Spitze.

Kickers feiern Heimsieg dank Mauersberger

Die Stuttgarter Kickers behielten in einem intensiven Verfolgerduell die Punkte in Degerloch. Dabei reichte den Blauen ein früher Geistesblitz von Mauersberger, der Noll mit einem Heber aus über 25 Metern düpierte (8.). Anschließend kamen die Gastgeber zwar immer wieder zu Abschlüssen, der zweite Treffer wollte aber nicht fallen. Gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Sinsheimer besser ins Spiel. Die Rückwärtsbewegung bei den Stuttgartern stimmte aber, wodurch es für die TSG-Reserve kaum gefährliche Aktionen gab. Der zweite Abschnitt war recht ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Gelegenheiten, Tore sollten aber keine mehr fallen, wodurch Mauersberger mit seinem sehenswerten Treffer zum Man of the Match avancierte.

Mainzer Derby mit klarem Sieger

Der Reserve von Mainz 05 gelang im Derby gegen den TSV Schott der zweite Sieg in Folge. Damit arbeitet sich der Bundesliga-Nachwuchs ein Stück weiter aus dem Tabellenkeller. Im Stadtduell ließ ein Müller-Doppelpack die Siewert-Elf auf die Siegerstraße einkehren. Dabei traf der Angreifer zum oft beschriebenen psychologisch wichtigen Zeitpunkt vor der Halbzeit zum 1:0 (42.). In der 57. Minute war Müller dann erneut zur Stelle, ehe vier Minuten später Shabani endgültig das Siegerticket mit dem 3:0 löste - zugleich der Endstand. Schott bleibt nach der Derby-Pleite Tabellenvorletzter.

Kassel kassiert unnötige Pleite

Der KSV Hessen Kassel wurde am Samstag für seine mangelnde Chancenverwertung bestraft. Ein gutes Beispiel für die fehlende Kaltschnäuzigkeit der Löwen gegen Bahlingen war eine Dreifachchance kurz vor der Pause, bei der zunächst Kang mit einem verunglückten Fallrückzieher scheiterte, anschließend Najjar geblockte wurde und schließlich auch noch Gösweiner mit dem Kopf vergab. Zwar waren die Gastgeber stets bemüht, vor dem Tor fehlte aber auch im zweiten Durchgang die Konsequenz. So war es der Ex-Kasseler Bekatsi, der zu dieser Spielphase durchaus überraschend aus 17 Metern unbedrängt für Bahlingen zum Sieg traf (77.).

Balingen beendet Freiberger Siegesserie

Freiberg knüpfte in Balingen in der Anfangsphase an die Leistung der Vorwochen an und lag durch Gerezgiher schon nach 20 Minuten mit 2:0 vorne. Zunächst traf der Freiberger von der rechten Strafraumkante sehenswert in den linken Knick (5.), eine Viertelstunde später schloss er Albericos Hereingabe erfolgreich ab (20.). Von der Heimelf war bis dato nichts zu sehen, Freiberg hätte sogar höher führen können. Nach 39 Minuten kam die Spannung mehr oder weniger aus dem Nichts zurück, weil Pisot im Strafraum einen Schuss mit der Hand blockte. Akkaya nahm sich der Sache an und verkürzte vom Punkt zum 1:2-Pausenstand. Der Anschlusstreffer entfachte neue Kräfte bei den Platzherren, die kurz nach Wiederanpfiff ausglichen. Dierberger scheiterte nach klasse Einzelaktion noch an Gründemann, den Abpraller nutzte Ferdinand aber zum 2:2 (52.). 120 Sekunden später hatte Kuhn die Gelegenheit zur Balinger Führung, Gründemann hielt aber glänzend. Danach wurde Freiberg wieder stärker. Littmann und Gerezgiher ließen ihre Möglichkeiten aber ungenutzt. In diese Drangphase der Gäste traf Balingen durch Ferdinand zum dritten Mal, der im Anschluss an eine Ecke zur Stelle war (66.). Spätestens jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Kuhinja glich nach einem Konter alleine vor Binanzer für Freiberg aus (73.). Zwei Minuten später war es wieder Ferdinand der nach einer Ecke mit seinem dritten Treffer Balingen in Führung brachte. Dann wurde es aus Sicht der Heimelf tragisch, weil Wöhrle ein Gerezgiher-Zuspiel ins Zentrum beim Klärungsversuch ins eigene Tor bugsierte (83.). In den verbleibenden Minuten hatten beide dann noch die Chance auf den Lucky-Punch, der aber nicht mehr gelingen sollte.

Remis in Offenbach

Nach zuletzt schwachen Auftritten erwischte der VfB Stuttgart II bei Kickers Offenbach zunächst einen Start nach Maß. Drakas setzte sich auf links durch und flankte auf Paula, der in der 3. Minute zur Gästeführung traf. Drakas leitete dann auch den zweiten Treffer ein, als er Nazarov mit dem Fuß im Gesicht traf und Alvarez den fälligen Freistoß wunderbar zum 1:1 ins Tor schlenzte (15.). Mit dem Ausgleich veränderten sich auch die Spielanteile. Der OFC war nun deutlich präsenter und hatte Pech, dass Nazarov nach einer halben Stunde aus spitzem Winkel nur Aluminium traf. Bis zur Pause sollte sich am Ergebnis nichts mehr ändern. Auch in Hälfte zwei traf Nazarov nach einer Ecke zunächst nur den Innenpfosten. Besser machte es kurz darauf Kollege Urbich, der den Ball nach einer Ecke im Getümmel über die Linie stocherte (59.). Immer wenn es schnell ging, offenbarte Offenbach allerdings Probleme, weshalb der Stuttgarter Ausgleich nicht unverdient war. Der fiel durch einen direkten Freistoß von Paula, wobei OFC-Keeper Brinkies nicht gut aussah (77.). In den Schlussminuten war Stuttgart näher am Sieg, der aber nicht mehr gelingen sollte.

Homburg landet nächsten Kantersieg

Nach dem 8:1-Kantersieg gegen Stuttgart II deutete der FC Homburg seine Offensivqualitäten auch am Freitagabend an. Bereits nach 17 Minuten führten die Saarländer gegen den FC-Astoria Walldorf mit 3:0. Zunächst wurde Eisele im Strafraum gefoult, Mendler schob den fälligen Elfer sicher ein (7.). Hoffmann, der zwei Minuten nach seinem Treffer verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, legte kurz darauf nach gutem Zuspiel von Perdedaj per Heber nach (13.). Für das 3:0 sorgte dann Eisele, der von Hummel geschickt wurde (17.). Anschließend wurde es ruhiger. Homburg hatte die Kontrolle und ließ keine gefährlichen Abschlüsse der Walldorfer zu. Nach der Pause erhöhte Joker Harres mit zwei weiteren Treffern nach einer Ecke (47.) und nach einem katastrophalen Rückpass (69.) noch zum 5:0-Endstand. Bei konsequenter Chancenauswertung hätte Homburg das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können.

Fulda nutzt Chancen konsequent

Ausgeglichene erste 45 Minuten bekamen die Zuschauer am Freitagabend in Haiger zu sehen, Chancen waren beim Hessen-Duell aber Mangelware. Reinhard verpasste in der 33. Minute die Gästeführung, scheiterte an der Latte. Auf der anderen Seite fiel mit dem Pausenpfiff überraschend die Führung für die Heimelf. Gudra fasste sich aus der zweiten Reihe ein Herz, der Ball sprang gefährlich auf und landete hinter Zapico im Netz (45.+1). Im zweiten Durchgang nutzte die SG Barockstadt ihre Möglichkeiten dann konsequent aus. Ganime tauchte frei im Fünfmeterraum auf und markierte den Ausgleich (57.). Acht Minuten später bestrafte Dittmann einen Steinbacher Abspielfehler am eigenen Strafraum mit dem 2:1. Selbiger sorgte nach einem Konter in der 87. Minute schließlich für die Entscheidung. Durch den 3:1-Erfolg klettert die SG Barockstadt zumindest über Nacht auf den zweiten Tabellenplatz.