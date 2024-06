VfL Wolfsburg verpflichtet Ungarns Nationalspielerin Papp

Der VfL Wolfsburg bastelt am Kader für die Saison 2024/25 - und hat sich erneut bei Ferencvaros Budapest bedient: Luca Papp wechselt im Sommer zu den Niedersächsinnen und erhält einen Vertrag bis Sommer 2027.

In Wolfsburg gibt es eine Spielerin, die Luca Papp die Eingewöhnung erleichtern dürfte: Im vergangenen Winter war mit Verteidigerin Diana Nemeth bereits eine ungarische Nationalspielerin von Ferencvaros Budapest zum VfL gewechselt. In diesem Sommer folgt Mittelfeldspielerin Papp, die einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027 unterzeichnet hat und künftig die Rückennummer 13 tragen wird.

"Ich möchte mich bei der gesamten VfL-Familie für das Vertrauen bedanken", erklärt Papp in einem ersten Statement: "Ich bin sehr glücklich darüber, zu einem der größten Frauenfußball-Klubs überhaupt zu wechseln. Ich kämpfe schon mein Leben lang dafür, Träume wie diesen zu verwirklichen."

Bereits 115 Erstligaspiele mit 22 Jahren

Warum sich der VfL für Papp - normalerweise im defensiven Mittelfeld beheimatet - entschied, führt Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, aus: "Aufgrund ihrer Einsätze für die ungarische Nationalmannschaft bringt Luca bereits internationale Erfahrung mit. Sie hat in der vergangenen Saison außerdem mit sehr starken Leistungen in der Liga auf sich aufmerksam gemacht."

Luca wird bei uns ausreichend Zeit bekommen, um sich an das Niveau in der Frauen-Bundesliga zu gewöhnen. Ralf Kellermann

Druck brauche Papp nicht zu verspüren. "Luca wird bei uns ausreichend Zeit bekommen, um sich an das Niveau in der Frauen-Bundesliga zu gewöhnen", versichert Kellermann.

Papp spielte bereits in der Jugend bei Ferencvaros, wo sie im April 2017 ihr Profi-Debüt gab. Insgesamt hat die 22-Jährige in Ungarn bislang 115 Erstligaspiele und 16 Pokalpartien bestritten. Hinzu kommen sieben Einsätze in der Champions-League-Qualifikation.

Als "Beste Spielerin" in Ungarns Oberhaus ausgezeichnet

In der gerade abgelaufenen Spielzeit gewann sie mit Ferencvaros zum fünften Mal die nationale Meisterschaft. Der ungarische Verband zeichnete Papp darüber hinaus als beste Spielerin der Liga aus.

Ihr Debüt in der ungarischen Nationalmannschaft feierte Papp bereits im April 2021 in einem Freundschaftsspiel gegen Bosnien und Herzegowina. Mittlerweile kann sie 29 A-Länderspiele vorweisen.