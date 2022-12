VfL Wolfsburg verlängert mit Stroots Trainerteam

Der VfL Wolfsburg hat sein gesamtes Trainerteam mit neuen Verträgen ausgestattet. Chefcoach Tommy Stroot besaß bereits ein langfristiges Arbeitspapier.

Stroot hatte seinen Vertrag als Cheftrainer der VfL-Frauen bereits im Mai bis 2025 verlängert. Am Dienstag teilte der Verein mit: Nicht nur Stroot, sondern das gesamte Trainerteam, wird seine sehr erfolgreiche Arbeit langfristig fortsetzen.

Die Assistentinnen Sabrina Eckhoff, Ex-Nationalspielerin Kim Kulig und Eva-Maria Virsinger, Torwarttrainer Alisa Vetterlein sowie Analyst Gerhard Waldhart haben ebenfalls Verträge bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Schulz erweitert den Staff

Ferner erweitern die Niedersachsen ihren Staff: Zum 1. Januar 2023 wechselt Marcel Schulz als weiterer Torwarttrainer von Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt an den Elsterweg. Der 23-Jährige war seit 2020 für die Hessinnen und zuvor für die SGS Essen und den DFB tätig.

"Ich bin äußerst glücklich, dass unser Trainerteam über die laufende Saison hinaus zusammenbleibt und seine Arbeit in dieser Konstellation fortsetzt", wird Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, in der offiziellen Verlautbarung zitiert. "Fachlich und menschlich passt in dieser Gruppe einfach alles zusammen, was nicht gleichbedeutend ist, dass alle immer der gleichen Meinung sind."

Kellermann attestiert seinem Trainerteam "neben der großen fachlichen Expertise" zudem "ein Höchstmaß an Leidenschaft für ihre Tätigkeit". Chefcoach Stroot zeigte sich derweil "sehr glücklich über die langfristigen Vertragsverlängerungen des Trainerstabs, der ein zentraler Faktor unseres sportlichen Erfolgs ist".