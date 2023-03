VfL Wolfsburg verlängert mit Kellermann - Beförderung zum Direktor

Der VfL Wolfsburg setzt im Frauenfußball weiter auf die Dienste von Ralf Kellermann. Der Sportliche Leiter hat einen neuen Vertrag unterzeichnet - Beförderung inklusive.

Im Zuge der am Donnerstag verkündeten Vertragsverlängerung mit Kellermann bis 2026 wurde der 54 Jahre alte Sportlichen Leiter zugleich befördert und ist künftig "Direktor Frauenfußball".

"Die Herausforderungen und die Aufgaben, die der Frauenfußball beim VfL Wolfsburg mit sich bringen, bereiten mir seit nunmehr 15 Jahren jeden Tag aufs Neue große Freude", sagte der ehemalige VfL-Trainer. Die Zusammenarbeit sei "von großer Wertschätzung geprägt", die sportlichen Ziele auch weiterhin "ambitioniert" und die professionellen Bedingungen sollen weiter optimiert werden. "Darauf freue ich mich und bedanke mich für das Vertrauen", so Kellermann.

Schäfer: "Zu großen Teilen Verdienst von Ralf Kellermann"

VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer begründete die Personalie: "Die äußerst erfolgreiche Arbeit im Frauenfußball ist seit vielen Jahren ein wichtiger Baustein des VfL Wolfsburg. Die Art und Weise, wie sich die Mannschaft nicht nur national, sondern auch in Europa einen Namen gemacht hat, verdient Respekt und ist zu großen Teilen auch der Verdienst von Ralf Kellermann." Die VfL-Frauen spielen "in jeder Saison um Titel und ich bin überzeugt, dass das Trainerteam um Tommy Stroot, die Spielerinnen sowie alle um das Team herum das Bestmögliche geben, um auch in der aktuellen Spielzeit so erfolgreich wie möglich abzuschneiden."

In der Liga belegen die Wölfinnen derzeit Platz zwei mit einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München - das Topspiel ging jüngst mit 0:1 verloren.

Den Meistertitel weiterhin im Blick, geht es auch in den anderen Wettbewerben noch um viel für die Niedersachsen: Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League treten die VfL-Frauen nach dem 1:0-Hinspielerfolg am heutigen Donnerstag um 18.45 Uhr zuhause gegen Paris Saint-Germain an (LIVE! bei kicker); am 15. April heißt der Gegner der Grün-Weißen im Halbfinale des DFB-Pokals abermals Bayern München.

Trainer zwischen 2008 und 2017

Im Sommer 2008 hatte Kellermann das Amt des Cheftrainers der VfL-Frauenmannschaft übernommen. In den folgenden neun Jahren holte das Team 2013 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokalsieg. Im Jahr darauf gelang der zweite Champions-League-Sieg und insgesamt fünf weitere nationale Titel kamen in der überaus erfolgreichen Amtszeit hinzu.

2017 trat der FIFA-Welttrainer von 2014 als Cheftrainer zurück und leitete fortan die Geschicke des Wolfsburger Frauenfußballs als Sportlicher Leiter, nachdem er seit 2010 in Doppelfunktion tätig war. In diese Zeit fallen bisher vier Doublesiege sowie der DFB-Pokalsieg 2021.