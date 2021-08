VfL Wolfsburg ergattert Lisa Weiß

Bald rollt er wieder, der Ball auf den Plätzen der Frauen-Bundesliga. Kurz davor hat der VfL Wolfsburg noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sicherte sich die Dienste der ehemaligen Nationalspielerin Lisa Weiß.

Kehrt nach drei Jahren zurück in die Frauen-Bundesliga: Lisa Weiß. imago images/PRiME Media Images

Kurz vor dem Saisonstart der Frauen-Bundesliga nächstes Wochenende ergatterte der VfL Wolfsburg noch einen Neuzugang. Einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieb Torhüterin Lisa Weiß und schließt sich ablösefrei und mit sofortiger Wirkung den Vizemeisterinnen der vergangenen Spielzeit an. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin wechselte erst zu Beginn 2020/21 von Olympique Lyon nach England zu Aston Villa. Hier stand sie in 23 Pflichtspielen der FA Women's Super League auf dem Platz. Bevor sie ab 2018 für die französische Division 1 Féminine auflief, war sie Teil des Kaders der SGS Essen. Dort wurde sie 187-mal in der Bundesliga sowie 19-mal im DFB-Pokal eingesetzt und stand 2014 mit dem Team sogar im Pokalfinale. Das Trikot der A-Nationalmannschaft trug sie sechsmal und wurde 2009 Europameisterin, kam bei dem Turnier allerdings zu keinem Einsatz.

Rückkehr in die altbekannte Liga

"Ich bin glücklich, nach drei Jahren im Ausland wieder zurück in der Frauen-Bundesliga zu sein", wird Weiß zitiert. "Der VfL Wolfsburg ist ein Top-Verein im europäischen Frauenfußball und ich freue mich sehr auf die anspruchsvollen Aufgaben, die in dieser Saison vor uns liegen. Einige meiner neuen Mitspielerinnen kenne ich noch aus meiner Zeit in Essen und Lyon, aber unabhängig davon hat mich das gesamte Team sehr herzlich empfangen."

Lisa war sofort bereit, uns zu helfen. Ralf Kellermann

Auch der Sportliche Leiter der Wolfsburg-Damen, Ralf Kellermann, kommentierte den Transfer: "Nicht zuletzt mit Blick auf die aktuelle Verletzung von Almuth Schult bin ich sehr glücklich, dass wir in Lisa Weiß so kurzfristig eine äußerst erfahrene Keeperin verpflichten konnten. Lisa war sofort bereit, uns zu helfen und aus der englischen Liga nach Deutschland zu wechseln. Wir sehen uns vor den Herausforderungen in drei Wettbewerben inklusive der zu erwartenden englischen Wochen auf der Torhüterinnen-Position gut aufgestellt."

Zum Liga-Auftakt am 28. August empfängt der VfL Wolfsburg den 1. FFC Turbine Potsdam (13 Uhr).