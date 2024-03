VfL will bei Popp "keine Dummheiten machen" - Pajor ist bereit für das Topspiel

Das Topspiel Wolfsburg gegen Bayern wird ohne Alexandra Popp stattfinden. Die DFB-Kapitänin ist nicht rechtzeitig fit geworden. Eine andere VfL-Torjägerin dagegen schon.

Es hatte sich schon abgezeichnet, am Freitagabend machte es Tommy Stroot auf der Spieltags-PK des VfL Wolfsburg dann auch offiziell. Alexandra Popp wird das Spitzenspiel gegen die Bayern verpassen, die Nationalspielerin mit der großen Erfahrung ist nach ihrer in Hoffenheim erlittenen Knieblessur nicht rechtzeitig fit geworden. "Da wollen wir keine Dummheiten machen", so der VfL-Trainer.

Da mit Lena Lattwein (nach Knie-OP, baldiges Comeback nach der Länderspielpause möglich) eine weitere DFB-Akteurin passen muss, stehen den Wölfinnen nicht alle Protagonistinnen zur Verfügung. "Für ein Topspiel ist es immer wichtig, alle Topspielerinnen zur Verfügung zu haben", sagte Stroot.

Dies sei mit Popp und Lattwein nun nicht der Fall, dafür kehrt jedoch eine andere Leistungsträgerin auf den Platz zurück: Ewa Pajor. Die polnische Goalgetterin (zehn Tore in 14 Bundesliga-Einsätzen), die zuletzt von Knieproblemen ausgebremst worden war, konnte das Pensum in dieser Woche immer mehr steigern und hat "die letzten beiden Einheiten komplett mitgemacht".

Kommt Nemeth zum Debüt?

Neben Pajor steht auch die im Winter hinzugekommene Ungarin Diana Nemeth bereit, die auf Sicht die abgewanderte Felicitas Rauch ersetzen soll. Hier könnte es also zum Bundesliga-Debüt der 19-Jährigen kommen.

Die Tabellenlage ist klar: Wolfsburg liegt vier Punkte hinter Bayern, der Druck ist entsprechend groß, eine Wolfsburger Niederlage käme wohl einer Vorentscheidung im Titelrennen gleich. "Der Druck oben ist immer gleich groß", hakt Stroot ein. "Man weiß, dass man sich wenig Fehler erlauben kann. Wir erwarten ein Topspiel, auf das ich mich freue." Der Fußballlehrer sieht "zwei Mannschaften auf Augenhöhe" und rechnet mit einem engen Resultat. "Keiner weiß, was morgen passiert. Wir kennen die Tabellensituation und wissen, dass wir die Bayern mit einem Sieg unseren Atem spüren lassen können."

Die Kulisse soll den Wölfinnen den Rücken stärken. Bis Freitag waren 21.500 Karten verkauft, mit rund 22.500 Fans rechnet man in der Auto-Stadt. Die Volkswagen-Arena wird also ziemlich gut gefüllt sein am Samstagabend (17.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Um, so Stroots Ahnung, "ein Battle auf höchstem Niveau" zu sehen.