VfL Waiblingen verpflichtet Beachhandball-Nationalspielerin

Frauenhandball-Zweitligist hat den dritten Neuzugang zur kommenden Saison präsentiert, zum zweiten Mal schlug man bei Schlusslicht HCD Gröbenzell zu.

Nach Isabell Kattner wechselt auch Belen Gettwart zu den Tigers. Die Beachhandball-Nationalspielerin soll im zentralen Rückraum die Fäden ziehen und damit auch den Abgang von Matilda Ehlert kompensieren, die es zur HSG Bensheim/Auerbach zieht. Die 22-Jährige kann aber auch variabel auf beiden Halbpositionen agieren.

"Durch den Aufstieg mit Gröbenzell im vergangenen Jahr habe ich großen Gefallen am Niveau der 2. Bundesliga gefunden. Das hat mich motiviert, nach einer neuen Herausforderung bei einem neuen Verein zu suchen", wird Gettwart in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Große Erfolge im Sand

"Waiblingen bietet mir sehr gute Voraussetzungen, mich in einem professionellen Umfeld mit mehr Trainingsmöglichkeiten sportlich weiterzuentwickeln und in der 2. Bundesliga zu etablieren. Ich freue mich sehr und werde daran arbeiten, möglichst viele Einsatzzeiten zu bekommen, Erfahrungen zu sammeln und der Mannschaft zu helfen", so die Rückraumspielerin.

Belen Gettwart startete ihre Handballkarriere beim TSV Schleißheim, heuerte dann 2017 beim HCD Gröbenzell an. Zweimal gewann man die Südstaffel der 3. Liga, im letzten Sommer gelang dann über die Aufstiegsrunde auch der Sprung ins Unterhaus. Mit der Beachhandball-Nationalmannschaft wurde Gettwart zweimal Europameisterin, Weltmeisterin und auch Siegerin der World Games.