VfL Waiblingen trifft zwei Personalentscheidungen

Der Handball-Zweitligist VfL Waiblingen bastelt weiter am Kader für die kommende Saison: Eine dänische Torhüterin wechselt nach Waiblingen, außerdem wurde eine Linkshänderin von den "Tigers" fest verpflichtet.

Die 19-jährige Sarah Nørregaard Thomsen kommt im Sommer von der Skanderborg Håndbold Elite Akademie zum VfL. Desweiteren wurde Rechtsaußen Maren Keil, die seit März 2024 mit einem Doppelspielrecht für Waiblingen aufläuft, vom Drittligisten TSV Wolfschlugen fest verpflichtet.

Die 18-jährige Keil unterschrieb bei den "Tigers" nun einen Zwei-Jahres-Vertrag. Die Linkshänderin stand bereits in der Saison 2021/2022 beim VfL unter Vertrag. "Von den Rahmenbedingungen sehe ich bei den Tigers die optimalen Voraussetzungen, um in meinem noch jungen Alter sportlich die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen. Die Gespräche mit Harald (Anm. d. Red.: Beilschmied, kommissarischer Vorstand) waren sehr positiv, und ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird", so Maren Keil.

Auch die dänische Torhüterin Sarah Nørregaard Thomsen bekommt beim VfL einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Mein Ziel ist es schon seit längerer Zeit, im Ausland zu spielen und dort Erfahrungen zu sammeln", sagt Nørregaard Thomsen. "Ich habe bei meinem Besuch in Waiblingen einen sehr positiven Eindruck vom Verein und dem Umfeld bekommen. Der VfL passt gut zu meinen Ambitionen, und ich bin sicher, dass ich mich in Waiblingen sportlich und menschlich weiterentwickeln kann."