VfL Waiblingen mit zwei Personalentscheidungen

Mitten im Kampf um den Klassenerhalt konnte der VfL Waiblingen zwei Personalien klären. Während die Toptorjägerin in die 1. HBF wechselt, konnte man sich am Kreis mit einer Beachhandball-Nationalspielerin verstärken.

Matilda Ehlert wechselt in die 1. Liga VfL Waiblingen

Nach Torhüterin Celina Meißner wird auch Matilda Ehlert den VfL Waiblingen verlassen und für den Erstligisten HSG Bensheim/Auerbach auflaufen. Dort beendet im zentralen Rückraum Sarah van Gulik ihre Karriere. Die Spielmacherin ist aktuell mit 84 Saisontoren die Toptorjägerin der Tigers.

"Die zwei Jahre in Waiblingen waren zwar manchmal nicht einfach, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit für mich, die ich vermissen werde", wird die Junioren-Nationalspielerin in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Sportlich habe ich mich nun für eine neue Herausforderung in Bensheim entschieden, auf die ich mich sehr freue."

"Natürlich haben andere Vereine die positive Entwicklung von Mati aufmerksam verfolgt", äußert sich Harald Beilschmied, kommissarischer Vorstand Frauen bei den Tigers. "Daher war uns bewusst, dass es schwierig sein würde, Mati noch für eine weitere Saison bei uns zu halten."

Viermal Gold im Beachhandball

Nach Torhüterin Laura Waldenmaier konnte der Klub auch mit Isabell Kattner vom HCD Gröbenzell den zweiten Neuzugang an Land ziehen. Mit der Beachhandball-Nationalmannschaft gewann die in Zürich geborene Kreisläuferin schon zweimal die Europameisterschaft sowie je einmal die Weltmeisterschaft und Gold bei den World Games 2022.

"Durch den Aufstieg mit Gröbenzell habe ich gemerkt, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, in der 2. Bundesliga zu spielen. Das hat meine Motivation geweckt, mich auch künftig auf diesem Niveau zu beweisen und mich handballerisch weiterzuentwickeln", äußert sich Kattner in einer Vereinsmitteilung zu ihrem Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. "Ich bin sicher, dafür in Waiblingen die richtigen professionellen Rahmenbedingungen vorzufinden."