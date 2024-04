VfL Waiblingen: Kapitänin beendet Karriere

Die Kapitänin des Handball-Zweitligisten VfL Waiblingen wird in diesem Sommer ihre Karriere beenden.

Die "Tigers"-Kapitänin Vanessa Nagler wird nach über 20 Jahren Handball zum Ende der Saison 2023/2024 ihre Schuhe an den Nagel hängen. "Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich noch eine weitere Saison dranhänge", wird Nagler auf der Vereinshomepage zitiert. "Doch nach über 15 Jahren Handball auf hohem Niveau und dem dafür entsprechenden Aufwand sehe ich jetzt einfach die Zeit gekommen, einen Schnitt zu machen."

"Ich habe die Entscheidung schon im Januar getroffen, als noch nicht klar war, wer in der kommenden Saison Trainer wird und wie der Kader personell aussieht", erklärt Vanessa Nagler.

EM-Teilnehmerin im Beachhandball

Ihre Karriere begann bei den Minis der SV Remshalden. Dann wechselte sie 2014/15 zum SC Korb, wo sie den Aufstieg in die 3. Liga und später in die 2. Bundesliga feierte. Seit sieben Jahren trägt sie nun das Tigers-Trikot, und als Leistungsträgerin trug sie maßgeblich zur Rückkehr der Waiblingerinnen in die 1. Handball-Bundesliga der Frauen bei, was mit Ehrungen wie einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Waiblingen belohnt wurde.

Sie war mal kurze Zeit Beachhandball-Nationalspielerin. "2017 durfte ich mit der DHB-Auswahl an der EM 2017 in Kroatien teilnehmen. Allerdings hat mich eine üble Lebensmittelvergiftung flachgelegt. Daher sind die Erinnerungen daran nicht ganz so toll."

"Ich möchte mir jetzt erst mal deutlich mehr Zeit für meinen Partner, meine Familie, meine Freunde und für Reisen nehmen. Ob es mich vielleicht schon in einem halben Jahr doch wieder in den Fingern juckt, weiß ich nicht. Jetzt will ich erst einmal der Mannschaft in den verbleibenden Spielen noch helfen, den Ligaverbleib zu sichern, dann beginnt für mich eine Art neuer Lebensabschnitt", so Nagler zu ihrer Zukunft.