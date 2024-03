VfL-Trainer Stroot lobt Brand - und Reservistin Xhemaili

Nach dem Erfolg im DFB-Pokal in der Vorwoche muss der VfL Wolfsburg schon wieder in Hoffenheim antreten. VfL-Trainer Tommy Stroot freut sich über die steigende Formkurve seiner Mannschaft vor den letzten sieben Spieltagen.

Die letzte Begegnung auf dem Platz ist erst zehn Tage her, wenn die TSG Hoffenheim am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den VfL Wolfsburg empfängt. Am Dienstag vergangener Woche traten beide Mannschaften im DFB-Pokal-Viertelfinale gegeneinander an und die Wolfsburgerinnen zogen mit einem 3:0-Erfolg ins Halbfinale ein.

"Wir wissen, wie groß die Herausforderung ist und wie sich Hoffenheim anfühlt", erzählt Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot vor dem Wiedersehen. "Wir wissen auch, wie unangenehm sie sein können, haben aber auch die Geduld, Spiele in der zweiten Hälfte zu entscheiden."

Durch den 4:0-Sieg am Montag gegen Aufsteiger RB Leipzig hat der Tabellenzweite den alten Ein-Punkt-Rückstand auf Klassenprimus Bayern München wiederhergestellt. Am 23. März steigt in Wolfsburg das Top-Duell der beiden Spitzenteams, für das schon knapp 20.000 Karten verkauft worden sind.

"Überzeugung ist das Schlüsselwort"

Die Bayern empfangen am Samstag (12 Uhr) RB Leipzig - und nach den Eindrücken vom Montag in Wolfsburg dürfte der Aufsteiger in der bayerischen Landeshauptstadt nur geringe Chancen haben, um zu punkten.

"Der zukünftige Meister muss möglichst noch die komplette Punktzahl holen, daran werden wir und auch die Bayern gemessen", weiß Stroot, der mit der Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen sehr zufrieden ist. "Überzeugung ist das Schlüsselwort. Ich spüre in allem, was die Mädels gerade tun, eine Überzeugung und Dynamik, die sich entwickelt. Das ist brutal schwer für die Gegner zu verteidigen. Wir können uns auf den kompletten Kader verlassen."

Stroot hält viel von Xhemaili

Zu den Spielerinnen, deren Formkurve wieder deutlich nach oben zeigt, gehört auch Jule Brand. Am Montag gegen Leipzig erzielte die 22-jährige Nationalspielerin zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Stroot: "Ich freue mich, dass Jule eine gewisse Lockerheit und Freiheit hat und nicht viel nachdenkt. Das scheint der entscheidende Schlüssel zu sein. Sie hat viele Widerstände überwunden, viele Dinge beiseite geräumt und für sich so sortiert hat, dass sie ein neues Niveau erreicht hat."

Lob gibt es vom Trainer auch für Riola Xhemaili. Die Schweizer Nationalspielerin kam im Sommer 2023 vom SC Freiburg zum VfL, konnte sich in Wolfsburg bislang aber nicht durchsetzen. Nach ihrer Einwechslung gegen Leipzig in der 76. Minute bereitete Xhemaili das vierte Wolfsburger Tor durch Brand in der 89. Minute mustergültig vor. "Rio ist hochveranlagt, bringt viel Kreativität und Qualität mit. Sie macht tolle Steps, gerade in der Körperlichkeit", betont Stroot: "Sie ist ein toller Typ und wir sind sehr glücklich, sie zu haben."