VfL-Torwart Kühn: "Dann ist der Betze erstmal ruhig"

Osnabrücks Trainer Daniel Scherning lobt den 1. FC Kaiserslautern, bastelt aber daran, auch in der Pfalz in der Erfolgsspur zu bleiben. Torwart Philipp Kühn hat dafür das passende Rezept.

Sechs Spiele ohne Niederlage (4/2/0), auswärts in vier Spielen noch ungeschlagen. Nun geht es für Osnabrück nach Kaiserslautern. "Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Um unsere Serie weiterleben zu lassen", erklärte Scherning am Donnerstag. Wohl wissend, dass die Roten Teufel in dieser Spielzeit zu Hause noch nicht bezwungen werden konnten, saisonübergreifend sogar zwölfmal am Betzenberg nicht verloren haben. "Sie sind sehr gut drauf, wirken als Mannschaft gefestigt", lobt der VfL-Coach den Gegner, der beim SC Verl beim 2:0 "ein sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert" und auch "verdient gewonnen" habe.

Und die Lila-Weißen? Die konnten gegen Meppen (1:0) nicht wirklich überzeugen. "Solche Spiele kommen vor. Wir sind jetzt nicht jedes Spiel dominierend", will Scherning die Partie gegen die Emsländer nicht zu hoch hängen. Schließlich habe sich sein Team nach einer Schwächephase auch wieder "ins Spiel reingearbeitet", am Ende reichte es ja auch zum Dreier.

Aber bei uns ist es auch sehr laut, da brauchen wir keine Angst haben. Philipp Kühn zur Kulisse am Betzenberg

"Wir müssen uns dafür nicht schämen", meinte Keeper Kühn. "Solche Spiele gibt’s, da müssen wir die Punkte ziehen. Abgehakt, der Fokus liegt auf Samstag." Da warte "eine große Kulisse, ein attraktiver Gegner. Das wird eine schöne Aufgabe für uns", so Kühn, der "Respekt vor der Kulisse" hat. "Aber bei uns ist es auch sehr laut, da brauchen wir keine Angst haben", sagte der VfL-Torwart, zumal er ein ganz "einfaches Rezept" für den Gang in die Pfalz parat hat: "Ein frühes Tor, dann ist der Betze erstmal ruhig."

Unterschätzen wird Osnabrück den FCK, der acht Punkte weniger auf dem Konto hat und nur einen Platz vor den Abstiegsrängen steht, nicht. "Wir sind gut beraten, uns nicht auf die Tabelle zu konzentrieren. Ob jetzt Kaiserslautern hinter uns ist oder vor uns, ist uns relativ egal." Schließlich gehe es nur darum, "das Spiel zu ziehen". Auch dann wird der Betze ruhig sein.