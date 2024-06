VfL-Talent Mahmoud unterzeichnet ersten Profivertrag in Elversberg

Mohammad Mahmoud spielt in der kommenden Saison in der 2. Liga. Der Stürmer wechselt von der U 19 des VfL Bochum zur SV Elversberg.

Wie die Saarländer am Freitag bekanntgaben, erhält der viertbeste Torschütze der abgelaufenen Saison in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga einen Kontrakt bis Juni 2027. Es ist sein erster Profivertrag. "Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können. Er hat seine Torgefahr in der Junioren-Bundesliga bereits deutlich unter Beweis gestellt. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam auf der nächsten Stufe fortführen", wird SVE-Sportvorstand Ole Book in einer Mitteilung zitiert.

Der 1,90 Meter große Junioren-Nationalspieler Palästinas erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 16 Tore in 20 Spielen in der U-19-Bundesliga. Ausgebildet wurde Mahmoud, der auch drei Auswahlspiele für die U-19-Nationalmannschaft des DFB bestritten hat, nicht nur beim VfL Bochum und bei seinem Jugendklub Spielvereinigung Erkenschwick. Von 2016 bis 2021 spielte er im NLZ von Borussia Dortmund.

"Der Wechsel zur SV Elversberg wird für mich sportlich und persönlich eine neue Erfahrung, auf die ich mich sehr freue. Es wird definitiv eine Herausforderung, aber ich will mich im neuen Umfeld schnellstmöglich einfinden und dann alles geben", sagt der 19-Jährige über seinen Wechsel ins Saarland.

Der Angreifer durfte sich vergangene Saison auch immer wieder im Training der Bochumer Profi-Bundesligamannschaft zeigen und bekam vom damaligen Cheftrainer Thomas Letch auch öffentlich Lob ("Er kann jederzeit wieder gerne ins Training kommen"). In Elversberg kann er sich nun auf Profi-Level beweisen - Mahmoud ist bei der SVE der dritte Neuzugang nach Filimon Gerezgiher (SGV Freiberg) und Frederik Schmahl (TSG Hoffenheim II). Mit seinem neuen Team wird er am 22. Juni in die Sommervorbereitung starten.