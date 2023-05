VfL-Scout Baier vor Wechsel von Wolfsburg zu Bayern

Der FC Bayern München wird sich einem Medienbericht zufolge mit Scout Daniel Baier verstärken, der beim VfL Wolfsburg angestellt ist.

Der ehemalige Bundesligaprofi Daniel Baier beendet dem Bericht zufolge seine Tätigkeit als Scout bei den Wolfsburgern und wechselt zu den Bayern. Nach Angaben der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" hat der 38-Jährige bereits die Freigabe des VfL erhalten.

Er war erst im vergangenen Juli vom FC Augsburg zu den Niedersachsen gewechselt. In Wolfsburg war er vornehmlich für die Sichtung der U-17- und U-19-Bundesliga im süddeutschen Bereich zuständig.

Baier hat insgesamt 302 Bundesliga-Spiele bestritten und war vor seinem Engagement in Augsburg beschäftigt, wo er auch seine aktive Karriere beendet hatte. Beim VfL stand er als Spieler von 2007 bis 2010 unter Vertrag.

Zuletzt hatte sich der FC Bayern schon den Greenkeeper von Wolfsburg geschnappt. Peter Sauer bescherte dem VfL in den vergangenen Jahren mehrfach den DFL-Titel "Pitch of the year" gewann.