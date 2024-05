VfL Potsdam verpflichtet Torhüter von Vardar Skopje

Die Lücke, die Lasse Ludwig mit seinem Weggang zu den Füchsen Berlin in der nächsten Saison hinterlassen wird, ist gefüllt: Der VfL Potsdam angelt sich einen Torhüter mit Bundesligaerfahrung von RK Vardar Skopje.

Martin Tomovski wechselt erneut in die Handball-Bundesliga. IMAGO/Eibner

Martin Tomovski wird den Kader des VfL Potsdam in der kommenden Spielzeit verstärken. Der 26-Jährige kommt vom nordmazedonischen Rekordmeister RK Vardar Skopje und hat in Potsdam einen Einjahresvertrag unterschrieben. Das gab der Zweitligist heute (15. Mai) in einer Pressemitteilung bekannt.

Rückkehr in die Handball-Bundesliga

"Ich freue mich auf meine Zeit beim VfL Potsdam und darauf, zum zweiten Mal in der besten Liga der Welt spielen zu können. Heute bin ich erfahrener, älter und als Spieler profilierter als bei meinem ersten Mal in der Handball-Bundesliga. Teil des VfL Potsdam zu werden, einem Team mit so vielen talentierten, jungen Spielern, ist für mich eine große Freude", sagt der Torhüter vor seinem Wechsel.

"Lasse wird eine große Lücke hinterlassen. Ich glaube aber, dass Martin Tomovski es schaffen wird, sie zu schließen. Es ist gut, einen international erfahrenen Torhüter nach Potsdam zu holen", so VfL-Trainer Bob Hanning.

Von Nordmazedonien nach Deutschland

Der 1997 in Skopje geborene Torhüter begann seine Karriere beim Verein RK Metalurg Skopje, mit dem er auch an der EHF Champions League teilnahm. Im Sommer 2019 wechselte er zu den Eulen Ludwigshafen, die damals noch im deutschen Handball-Oberhaus spielten. Zwei Jahre später kehrte er in seine Geburtsstadt zurück und steht seitdem beim nordmazedonischen Erstligisten RK Vardar Skopje unter Vertrag.

Mit Vardar gewann er 2022 sowohl den nordmazedonischen Pokal als auch die Meisterschaft. Außerdem gehört Tomovski dem Kader der nordmazedonischen Nationalmannschaft an, nahm mit dem Team an der Weltmeisterschaft 2021 sowie der Europameisterschaft 2024 teil. Aktuell spielt der Torhüter mit RK Vardar Skopje noch um die Meisterschaft in der nordmazedonischen Super League.