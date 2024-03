VfL Potsdam mit zwei Personalentscheidungen

Am Rande des 40:28-Heimerfolgs gegen den TuS Vinnhorst vermeldete der Tabellenführer der 2. Handball-Bundesliga, der VfL Potsdam, zwei Personalentscheidungen. Ein Rückraumspieler hat seinen Vertrag verlängert und ein bekanntes Gesicht spielt nun wieder für Potsdam.

Vor dem siebten Sieg in Folge hat der VfL Potsdam in Sachen Kaderplanung Neues bekanntgegeben: So hat Rückraumspieler Maxim Orlov seinen Vertrag in Potsdam um ein weiteres Jahr verlängert. Orlov hat bisher in 29 Zweitliga-Spielen für Potsdam 76 Mal getroffen.

Außerdem kehrte Matthes Langhoff zurück zum VfL, wo der aktuell bei den Füchsen Berlin unter Vertrag stehende Rückraum-Linke, wieder Spielpraxis sammeln soll. Langhoff kam vor allem während der Verletzung von Paul Drux bei den Füchsen zu seinen Einsatzzeiten. Mittlerweile ist der Kapitän der Berliner aber wieder fit.

Matthes Langhoff hat in der laufenden Saison in 14 Erstliga-Einsätzen zwölf Tore erzielt. Zum Sieg der Potsdamer gegen Aufsteiger Vinnhorst steuerte der 21-Jährige zwei Treffer bei. In der Vorsaison erzielte er für den VfL in 15 Spielen 67 Tore.