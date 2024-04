VfL Pfullingen will HSG Konstanz Meisterschaftsparty vermiesen

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge steht für den VfL Pfullingen am Samstag wieder ein Heimspiel an. Mit der HSG Konstanz kommt um 20 Uhr der Tabellenführer in die Kurt-App Halle, der bei einem Sieg in Pfullingen und Patzern der Konkurrenz am Samstag bereits Meister werden könnte. Dies wollen die Echazstädter verhindern.

Die Vorbereitungen auf dieses Knaller-Spiel verliefen beim VfL Pfullingen aber alles andere als nach Plan. Aufgrund von zahlreichen kranken oder leicht verletzten Spielern konnte die Mannschaft am Montag gar nicht und am Dienstag nur eingeschränkt trainieren. Mit Lukas Fischer und Lukas Dietrich verpassten zudem zwei Spieler aufgrund ihrer Teilnahme an den Deutschen Polizeimeisterschaften die gesamte Trainingswoche.

"Die Woche lief sehr wild. Das war zwar ein Worst-Case-Wochenstart, aber damit sind wir in dieser Saison schon ganz gut umgegangen. Deswegen mache ich mir für Samstag keinen großen Kopf", gibt sich VfL-Trainer Florian Möck dennoch optimistisch vor dem schweren Heimspiel. Mit der HSG Konstanz kommt das Spitzenteam der 3. Liga Süd, das kurz vor der Meisterschaft steht, an die Echaz.

"Unglaublich viel Qualität"

Angeführt vom 165-fachen Torschützen Lukas Köder gaben die Konstanzer in dieser Saison bisher nur sieben Punkte ab - einen gegen Horkheim, einen gegen Fürstenfeldbruck, einen gegen Oppenweiler, zwei gegen Leutershausen und zwei gegen Kornwestheim. Das Hinspiel verlor der VfL am Bodensee mit 35:31.

"Wir müssen am Samstag alles in die Waagschale werfen. Wenn wir das Tempospiel gegen Konstanz gewinnen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen. Wir müssen also die und zweite Welle von Konstanz gut in den Griff bekommen. Das wird das Wichtigste sein", weiß Florian Möck und betont: “Im Angriff haben sie unglaublich viel Qualität und können viel wechseln. Mit Christos Erifopoulos und Felix Sproß haben sie extrem flinke Rückraumspieler, mit Spielern wie Lars Michelberger haben sie aber auch Wurfgewaltige Spieler in ihren Reihen. Lukas Köder ist zudem mit der beste Rechtsaußen der Liga. Das wird eine spannende Sache. Wir hoffen auf eine volle Halle, die auch alles geben wird!”

Mit einem Sieg in Pfullingen und einem Patzer der Verfolger kann die HSG Konstanz am Samstagabend bereits die Meisterschaft klarmachen. Das möchte der VfL Pfullingen verhindern. "Wir wollen die zwei Punkte in Pfullingen behalten und Konstanz ein bisschen in die Suppe spucken, dass sie bei uns in der Halle keine Meisterfeier starten werden", so Florian Möck abschließend.