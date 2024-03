VfL Pfullingen mit drei Personalentscheidungen

Ende Februar sind auch die letzten Personalentscheidungen beim Drittligisten VfL Pfullingen gefallen. Ein Leistungsträger wird den Verein zum Saisonende verlassen. Darüber hinaus kann der VfL aber zwei weitere Neuzugänge präsentieren.

Kreisläufer Nils Röller wird den VfL Pfullingen im Sommer verlassen. "Er sucht eine neue sportliche Herausforderung und möchte den nächsten Schritt in seiner persönlichen Entwicklung gehen", erklärt Simon Tölke, sportlicher Leiter des VfL Pfullingen. "Er hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns toll entwickelt. Nils und wir haben da auch sehr von der Kooperation mit Göppingen profitiert, da er dort unter Profi-Bedingungen trainieren kann und seine Spielanteile in der Bundesliga erhalten hat." Wohin es ihn zieht, ist noch offen.

Nils Röller begann seine Handballkarriere bei der TSG Mutterstadt. Nach Stationen bei den Eulen Ludwigshafen und der TSG Haßloch kam er 2020 zum Drittligisten TuS 04 Dansenberg und war in der Rückrunde der Saison 2021/2022 auch für den Bundesligisten TVB Stuttgart spielberechtigt. Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel zu Frisch Auf Göppingen und per Zweitspielrecht zum Drittligisten VfL Pfullingen.

Zwei Neuzugänge aus Göppingen

Aus der A-Jugend des Frisch Auf Göppingen schließen sich die Nachwuchstalente Sascha Brodbeck und Fynn Hofele dem VfL an.

Sascha Brodbeck wird gemeinsam mit Paul Prinz und Neuzugang Silas Wagner die Kreisläuferposition des VfL Pfullingen besetzen. "Sascha hat in Göppingen eine sehr gute Entwicklung genommen. In den Probetrainings hat er uns absolut überzeugt. Mit seiner Körpergröße wird er im Angriff eine gute Option in der kommenden Saison sein. Er wird sich aber in seinem ersten Jahr in der 3. Liga sicherlich auch erstmal an den Aktiven-Bereich gewöhnen müssen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den VfL Pfullingen gewinnen konnten und mit ihm auch einen Ex-Jugendspieler zurückholen können", freut sich Simon Tölke über die Neuverpflichtung des 18-Jährigen.

"Ich kenne und verfolge den Verein schon immer und wohne ja auch in der Region. Außerdem möchte ich nach meiner Jugendzeit bei Frisch Auf Göppingen nun erfolgreichen und leistungsstarken Drittligahandball spielen", erklärt Sascha Brodbeck den Wechsel.

Linkshänder vervollständigt den Kader

Mit Fynn Hofele kommt ein weiterer Spieler aus der A-Jugend von Frisch Auf Göppingen an. Seit der C-Jugend spielte der Linkshänder für den Göppinger Nachwuchs. "Nach dem Abgang von Jannik Hausmann haben wir als letztes Puzzle-Stück noch einen Linkshänder im Rückraum gesucht. Fynn hat uns im Probetraining voll überzeugt, wir sehen großes Potential bei ihm. Er ist ein sehr spielstarker und variabler Linkshänder, mit einem sehr guten Schlagwurf und gutem Spielverständnis. Er kann zudem auch noch auf Rechtsaußen spielen. Auch bei Fynn konnten wir uns gegen einige Konkurrenten durchsetzen und wir freuen uns, dass wir einen starken jungen Linkshänder für Halbrechts dazugewinnen konnten", so Tölke weiter.

Hofele freut sich auf den VfL. "Pfullingen ist bekanntlicherweise eine Top-Adresse in der 3. Liga. Ich freue mich auf viele neue Eindrücke mit den neuen Mitspielern, eine neue Region und auf viele tolle Heimspiele, mit einer tollen Stimmung" so Hofele. "Das sportliche Konzept hat mich sehr überzeugt. Der Gedanke, dass auf junge Spieler gesetzt wird, ist für mich sehr wichtig", erklärt Fynn Hofele weiter.

Kaderplanung beendet

Die Kaderplanung für die neue Saison 2024/2025 ist für den VfL Pfullingen damit abgeschlossen. Zu den etablierten Kräften Lukas List, Daniel Schlipphak, Niklas und Mathis Roth, Paul Prinz, Christopher Rix, Lasse Schiemann, Julius Schmidt, Valentin Bantle, Lukas Dietrich, Jason Ilitsch und Tobias Haag stoßen die beiden Kreisläufer Silas Wagner (HBW Balingen-Weilstetten II) und Sascha Brodbeck (Frisch Auf Göppingen U19) sowie die drei Rückraumspieler Valentin Mosdzien (SG H2Ku Herrenberg), Tim Hafner (TSG Söflingen) und Fynn Hofele (Frisch Auf Göppingen U19). Lukas Fischer, Felix Zeiler (beide TSV Neuhausen/Filder), Jannik Hausmann (Karriereende) und Nils Röller (Ziel offen) werden den Verein verlassen.