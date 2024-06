VfL Pfullingen angelt sich Nachwuchsnationalspieler

Kurz vor dem Vorbereitungsstart haben die Verantwortlichen des VfL Pfullingen ein weiteres Talent aus der Region verpflichtet. Der Drittligist von der Echaz hat den eignen Kader auf der Rückraumposition verstärkt.

Mit Conrad Schmitt schließt sich ein weiterer junger Rückraumspieler dem VfL Pfullingen an. Der 18-jährige Nachwuchsnationalspieler kommt von der SG BBM Bietigheim nach Pfullingen und wird mit einem Doppelspielrecht sowohl für die Bietigheimer A-Jugend in der Jugendbundesliga als auch für den VfL Pfullingen in der 3. Liga auflaufen.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung. Conrad ist ein sehr flexibler, hochtalentierterRückraumspieler. Er ist noch ein sehr junger Spieler, aber wir sehen großes Potential", erklärte Simon Tölke, sportlicher Leiter des VfL Pfullingen. "Wir sind sehr froh, dass wir dieses Talent in seinem letzten A-Jugendjahr in Pfullingen an den aktiven Bereich heranführen können", so Tölke weiter.

Schmitt als sechster Neuzugang

Auch Conrad Schmitt freut sich auf den Schritt nach Pfullingen: "Pfullingen bietet ein sehr gutes Gesamtpaket. Ich habe in der Jugend schon gegen Pfullingen bzw. die JSG Echaz-Erms gespielt. Das hat mich damals auch schon abgeholt", sagte der Rechtshänder und ergänzte: "Es ist eine junge Mannschaft im Umbruch und da ich selbst noch sehr jung bin, ist das gar nicht schlecht, mit ähnlich alten Spielern zu trainieren und zu spielen.“

Conrad Schmitt ist der sechste Neuzugang beim VfL Pfullingen. Neben ihm wechseln die drei Rückraumspieler Valentin Mosdzien, Tim Hafner und Fynn Hofele sowie die beiden Kreisläufer Silas Wagner und Sascha Brodbeck nach Pfullingen.