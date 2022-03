VfL Osnabrück vermeldet vier weitere Coronafälle

Beim VfL Osnabrück haben sich nach Ulrich Taffertshofer und Andrew Wooten, die am Samstag positiv getestet wurden, vier weitere Spieler mit COVID-19 infiziert.

Beim VfL Osnabrück grassiert das Coronavirus. Während Ulrich Taffertshofer und Andrew Wooten schon das Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig (1:1) aufgrund Corona-Infektionen verpassten, teilten die Niedersachsen am Dienstag mit, dass inzwischen vier weitere Spieler positive Tests vorweisen.

Felix Higl, Sven Köhler, Manuel Haas und Davide-Jerome Itter haben sich in die häusliche Isolation begeben - es "gehe allen den Umständen entsprechend gut". Neben den sechs Spielern wurde mit Zeugwart Marco Richter am Samstag auch ein Mitglied aus dem Funktionsteam des VfL positiv getestet.

Die Osnabrücker, die in diesem Jahr in der Liga nur gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Niederlage kassierten, bestreiten am kommenden Samstag beim Hallenschen FC ihr nächstes Pflichtspiel - ob dies wie geplant stattfinden kann, hängt davon ab, ob sich weitere Akteure mit dem Coronavirus infizieren.