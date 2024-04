VfL Lübeck-Schwartau verpflichtet neuen Jugendkoordinator

Der Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau vollzieht auf der Position des Jugendkoordinators einen Wechsel.

Die VfL Lübeck-Schwartau Nachwuchsleistungssport gGmbH hat mit Benedikt Köhler einen neuen Jugendkoordinator eingestellt und geht damit einen bedeutenden Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung und Professionalisierung seiner Jugendarbeit. Benedikt Köhler tritt damit die Nachfolge von Olaf Korth an, der den Verein im Sommer verlassen wird.

Als zentrale Schnittstelle zwischen Spielern, Eltern, Trainern und dem Verein wird Benedikt Köhler maßgeblich zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele der 2021 ins Leben gerufenen Nachwuchsleistungssport gGmbH beitragen. Seine Aufgaben umfassen die strukturelle Weiterentwicklung des Jugendbereichs in enger Kooperation mit der Geschäftsführung um Daniel Pankofer und Gerrit Claasen sowie den Jugendtrainern.

Benedikt Köhler, 27, bringe neben seiner Leidenschaft für Handball umfangreiche Erfahrungen als Trainer und Talentförderer mit. Nach einem intensiven dreimonatigen Praktikum beim VfL im vergangenen Jahr, in dem er durch sein Engagement und seine Fähigkeiten überzeugte, übernimmt er nun auch die Leitung der B-Jugend. "Sein Ziel ist es, ein nachhaltiges Konzept zu etablieren, das die individuelle Förderung jedes Spielers in den Vordergrund stellt", heißt es in einer Vereinsmitteilung der Lübecker.

Spielphilosophie der Profis soll im Jugendbereich früher aufgegriffen werden

Köhlers handballerischer Ursprung liegt bei der TSG A-H Bielefeld. Viele Jahre war der 27-Jähirge dort als Trainer im Jugendbereich tätig. Zudem war der B-Lizenzinhaber als Kreisauswahl-Trainer aktiv. "Wir wollen in Zukunft auch die Spielphilosophie der Bundesligamannschaft von David Röhrig früher im Jugendbereich aufgreifen", erklärt Köhler. Dafür ist ein enger und regelmäßiger Austausch mit David Röhrig fest eingeplant. "Unser Ziel ist es, jeden Spieler ab der C-Jugend individuell zu fördern und dadurch bestmögliche Voraussetzungen für eine starke Entwicklung zu schaffen", so Köhler.

VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer sagt: "Die Verpflichtung von Benedikt Köhler als Jugendkoordinator ist ein klares Signal für den frischen Wind und die zukunftsweisende Ausrichtung, die wir beim VfL verfolgen. Trotz seines noch jungen Alters verfügt Benedikt bereits über viel Erfahrung, Vision und Leidenschaft für den Handball. Genau das ist es, was wir brauchen, um unseren Nachwuchsleistungssport weiterzuentwickeln."