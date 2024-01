VfL Lübeck-Schwartau: "Riesiges Spektakel" für Vereinslegende

Leistungsdiagnostik, das Abschiedsspiel von Martin Waschul und zwei Testspiele - bis zum Pflichtspielauftakt am 11. Februar bei GWD Minden hat der VfL Lübeck-Schwartau ein straffes Programm. Das Team um Finn Kretschmer hofft auf ein "riesiges Spektakel" für Waschul.

Martin Waschul bekommt am Freitag ein Abschiedsspiel. VfL Lübeck-Schwartau

„Insgesamt werden wir daran arbeiten, dass wir unsere Abwehr stabiler aufstellen als im ersten Halbjahr. Zudem wollen wir uns im Angriff einen „Plan B" erarbeiten, um noch flexibler agieren zu können", so VfL-Trainer David Röhrig zur Wintervorbereitung des VfL.

Der erste Härtetest der Vorbereitung steht am 24. Januar mit einem Testspiel beim Drittligisten HC Empor Rostock an. Drei Tage später spielen die Lübecker beim Kooperationspartner SonderjyskE Handbold in Dänemark.

Schon am Freitag (19. Januar) steigt für Mannschaft und Fans das Highlight der Vorbereitung: Das Abschiedsspiel von Martin Waschul, bei dem der VfL auf ein von Martin Waschul zusammengestelltes All-Star-Team trifft.

„Solche Spiele hat man nicht oft als Handballer. Für Waschi ist das eine riesige Ehre", weiß Kapitän Finn Kretschmer. „Wir freuen uns darauf, gegen ihn und seine Weggefährten spielen zu dürfen. Wir hoffen, dass die Halle voll wird und wir ein riesiges Spektakel für Waschi hinbekommen."