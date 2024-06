VfL Lübeck-Schwartau holt Spielmacher

Der Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau verpflichtet zur neuen Saison einen Spielmacher aus der Reserve des HC Erlangen. Der 23-Jährige sei das "letzte Puzzleteil für unseren Rückraum", so VfL-Geschäftsführer Pankofer.

Der VfL Lübeck-Schwartau verpflichtet Patrik Längst aus der U23 des HC Erlangen. Die genaue Vertragslaufzeit gab der Zweitligist nicht bekannt.

Beim HC Erlangen II erzielte der 23-jährige Spielmacher in der abgelaufenen Drittliga-Saison in 26 Spielen 162 Tore und war damit der erfolgreichste Torschütze seines Teams. Für Längst ist es der nächste Schritt in seiner Karriere: "Ich bin dem VfL sehr dankbar für die Chance, in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga zu spielen. Auf diese Herausforderung freue mich sehr", sagt Patrik Längst.

Der Rückraumspieler war auch im Frühjahr bereits zum Probetraining in Lübeck: "Das Probetraining hat sehr viel Spaß gemacht und die Jungs waren alle cool drauf, ich bin super aufgenommen worden. Alles war sehr professionell. Überzeugt haben mich auch die Gespräche mit David Röhrig, den ich schon jetzt für einen super Trainer halte." Beim VfL bekommt Längst die Trikotnummer 25.

Röhrig: "Ein sehr dynamischer und athletischer Spieler"

VfL-Trainer David Röhrig sieht in dem Spielmacher Potenzial: „Patrik ist ein sehr dynamischer und athletischer Spieler. Gerade im Eins gegen Eins kann Patrik sehr gefährlich werden. In den Gesprächen hat Patrik absoluten Ehrgeiz gezeigt. Er hat einen großen Willen, möchte sich bei uns unbedingt durchsetzen und den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Genau diese Mentalität und Einstellung brauchen wir für unsere Mannschaft".

VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer sagt: "Mit der Verpflichtung von Patrik Längst haben wir das letzte Puzzleteil für unseren Rückraum gefunden. Patrik bringt Spieleigenschaften mit, die unseren Rückraum noch vielfältiger und gefährlicher machen werden."