VfL Lübeck-Schwartau holt Linkshänder aus Dänemark

Der VfL Lübeck-Schwartau stellt sich zur Saison 2024/25 auf der rechten Rückraum-Position neu auf. Während der Handball-Zweitligist ein dänisches Talent verpflichtet, gibt es auch einen Abgang.

Lukas Emdorf wechselt aus dem Jugendbereich von GOG Håndbold nach Lübeck. Dagegen wird Max Horner den VfL im Sommer aus familiären Gründen verlassen.

Mit Lukas Emdorf verpflichtet der VfL Lübeck-Schwartau ein dänisches Talent. Der 18-Jährige spielte bereits als Kind für seinen Heimatverein Hørning Håndbold Handball. Als Jugendlicher schloss sich Lukas dann mit GOG Håndbold einem dänischen Top-Klub an. In der aktuellen Spielzeit erzielte Emdorf bisher 150 Tore und ist einer der Leistungsträger seiner Mannschaft.

"Lübeck ist bekannt für sein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine starke Entwicklung von jungen Spielern", sagt Lukas Emdorf. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit David Röhrig. Von ihm und auch von meinen neuen Teamkollegen möchte ich viel lernen."

Im Februar absolvierte der junge Däne in Lübeck zwei Tage lang ein Probetraining und überzeugte die VfL-Verantwortlichen: "Lukas ist ein sehr spannendes Talent", sagt David Röhrig. "Er ist sehr explosiv im Eins gegen Eins und hat im Probetraining unsere Abwehr reihenweise vor schwere Aufgaben gestellt. Neben seiner Explosivität verfügt Lukas auch über spielerisch starke Fähigkeiten, seine Nebenleute in Szene zu setzen."

Röhrig betont: "Genau diese Komponenten haben wir gesucht, um unser Angriffsspiel in der kommenden Saison vielfältig gestalten zu können. Lukas ist für sein Alter athletisch hervorragend entwickelt. Ich bin mir sicher, dass wir mit Lukas viel Freude haben werden. Aufgrund seines Alters wird Lukas bei uns natürlich die nötige Zeit bekommen, um sich bei seiner ersten Station im Ausland einzugewöhnen."

VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer freut sich: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Lukas zum VfL losten konnten. Mit Janik Schrader, Oliver Juhl und Lukas haben wir in der kommenden Saison drei starke Linkshänder für den Rückraum im Team."

Horner geht

Nach zwei Jahren verlässt Max Horner den VfL Lübeck-Schwartau. Der 25-Jährige möchte in Zukunft wieder in der Nähe seiner Heimat und Familie leben. "Ich bin sehr dankbar, dass der VfL mir die Möglichkeit gegeben hat, in die 2. Bundesliga zu wechseln. Von Anfang an wurde ich gut aufgenommen und fühle mich in der Mannschaft sehr wohl", so Max Horner. Er erklärt: "Dass es für mich beim VfL jetzt nicht weitergeht, hat persönliche Gründe. In Zukunft möchte ich näher an meiner Heimat und meiner Familie sein."

Max Horner arbeitet aktuell nach einer schweren Knieverletzung im September 2023 an seinem Comeback: "Mein Ziel ist ganz klar: Ich möchte noch einmal vor dieser fantastischen Kulisse und unseren Fans in der Hansehalle spielen. Dafür werde ich alles geben." Max Horner absolvierte bisher 28 Pflichtspiele für den VfL Lübeck-Schwartau, in denen er 98 Tore erzielte.

VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer sagt: „Wir hätten Max auch in der kommenden Saison gerne in unserem Team gehabt. Den Entschluss, wieder näher in seine Heimat zu ziehen, müssen wir natürlich akzeptieren. Max ist ein großer Kämpfer und Teamplayer. Viele spektakuläre Tore in den vergangenen beiden Jahren werden unseren Fans in Erinnerung bleiben. Umso mehr wünsche ich mir und vor allem Max, dass wir ihn in dieser Saison noch einmal im VfL-Trikot auf dem Feld sehen können."