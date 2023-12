VfL Lübeck-Schwartau bindet Rückraumspieler und Abwehrspezialisten

Der VfL Lübeck-Schwartau stellt die Weichen für die Zukunft: Der Handball-Zweitligist hat den Vertrag mit einem Rückraumspieler und Abwehrspezialisten bis mindestens 2026 verlängert.

Ole Hagedorn wird auch in den kommenden Jahren im blau-weißen Trikot auflaufen und zum Kader der Lübecker gehören. Der 20-Jährige hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis mindestens 2026 verlängert. Hagedorn hat sich innerhalb der vergangenen 18 Monate schrittweise in der 2. HBL und in der Mannschaft des VfL Lübeck-Schwartau etabliert. VfL-Trainer David Röhrig setzt auch in den kommenden zwei Jahren auf den 2,03-Meter-Hühnen.

„Der Plan mit Ole geht voll auf", sagt Röhrig. „Er hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren stetig weiterentwickelt und spielt auf beeindruckende Art und Weise bereits im Innenblock. Gemeinsam wollen wir ihn zu einem kompletten Spieler entwickeln, der zukünftig auch offensiv immer mehr Verantwortung übernimmt."

Ole Hagedorn wechselte zur Saison 2022/23 von seinem Heimatverein VfL Horneburg nach Lübeck und wurde an den Viertligisten VfL Fredenbeck ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Seit Januar 2023 gehört der wurfgewaltige Rechtshänder fest zum Kader des VfL Lübeck-Schwartau.

Ole Hagedorn freut sich auf zwei weitere Jahre beim VfL: „Ich fühle mich sowohl in der Mannschaft als auch in Lübeck einfach sehr wohl. Wir haben eine junge, perspektivisch starke Mannschaft, in der es viel Spaß macht. Ich möchte diesen Weg gerne weitergehen und sehe hier optimale Möglichkeiten, um mich weiterzuentwickeln."

VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer sagt: „Ole ist ein sehr talentierter Spieler, der bei uns den Sprung in die 2. HBL geschafft hat und noch über viel Potential verfügt. Ich bin davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist und freue mich auf den kommenden Jahren mit ihm."