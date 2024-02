VfL Lübeck-Schwartau bindet Ex-Kieler

Die Kaderplanung des VfL Lübeck-Schwartau für die kommende Saison nimmt weiter Form an: Der Handball-Zweitligist hat einen Ex-Kieler weiter an sich gebunden.

Kreisläufer Leon Ciudad Benitez hat seinen Vertrag beim VfL Lübeck-Schwartau um ein Jahr bis 2025 verlängert.

„Ich freue mich darauf, mit dieser Mannschaft weiterhin Handball spielen zu können", sagt der 21-Jährige. „Ich fühle mich beim VfL im Umfeld meiner Familie und meinen Freunden wohl, habe ein gutes Verhältnis zu meinen Mitspielern und unserem Trainer."

Kam im Sommer 2022 vom THW Kiel

Der gebürtige Lübecker wechselte vor der Saison 2022/23 vom THW Kiel zum VfL, absolvierte seitdem 45 Spiele für die Lübecker und erzielte dabei 122 Tore. Beim THW Kiel durchlief Ciudad Benitez die Jugendmannschaften und sammelte Erfahrungen in der Bundesliga und in der Champions League.

"Zentraler Baustein"

„Leon ist ein zentraler Baustein in unseren Planungen", sagt VfL-Trainer David Röhrig. „Er hat sich in seinem ersten Jahr extrem schnell in die Mannschaft etabliert, agiert in der Abwehr mit viel Physis und hat im Angriff ein gutes Zusammenspiel mit den Mittelleuten. Ich bin froh, dass er weiterhin an Bord ist."

Auch VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Trotz seines noch sehr jungen Alters ist Leon bei uns bereits zu einem Leistungsträger gereift. Er wird in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und sich gemeinsam mit unserer jungen Mannschaft weiterentwickeln."