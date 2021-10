VfL Halle: Überraschende Freistellung von Coach René Behring

Beim VfL Halle gibt es einen Wechsel auf der sportlichen Kommandobrücke: René Behring wurde vom Verein entlassen. Über die Hintergründe schweigt sich der Oberligist noch aus - nicht aber über mediale Spekulationen bezüglich finanzieller Schwierigkeiten.

René Behring, der seit Sommer 2016 beim VfL in der sportlichen Verantwortung stand, sei auf Grundlage eines Präsidiumsbeschlusses am Montag von seinen Aufgaben als Trainer der ersten Mannschaft freigestellt worden, bestätigt der VfL Halle entsprechend kursierende Medienberichte. Zur Klärung des Sachverhaltes sei ein Gesprächstermin am kommenden Montag, 18. Oktober, vereinbart worden, so der Verein weiter, der, "um eine faire, sachliche Lösung nicht zu gefährden", keine weiteren Hintergründe dieser Personalentscheidung öffentlich kommunizieren möchte.

Zu den in der "Mitteldeutschen Zeitung" vorgebrachten Spekulationen, dass wohl finanzielle Probleme beim VfL eine Rolle gespielt hätten, nimmt der Verein hingegen Stellung: "Ja, es gab Zahlungsschwierigkeiten beim VfL Halle 96, die auf bürokratische Hürden bei der Erteilung von Kontovollmachten nach Personalwechseln in der Geschäftsstelle zurückzuführen waren. Dieser Umstand wurde vereinsintern transparent kommuniziert, und wir erhielten von den betroffenen Spielern und Trainern viel Verständnis für die Situation. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken, auch weil kürzlich die letzte Hürde gemeistert wurde und nun wieder alle Zahlungen ordnungsgemäß durchgeführt werden können."

Die Mannschaft, die derzeit mit zwölf Zählern aus acht Partien auf Rang neun in der Oberliga NOFV-Süd gelistet ist, wird vorübergehend Gilbert Hernandez übernehmen. Hernandez schaffte in der vergangenen Saison mit der U 19 den Aufstieg in die Regionalliga, bevor er sein Amt aus privaten Gründen niederlegte.