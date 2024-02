VfL Gummersbach: Zukunft von Mario Kelentric geklärt

Der VfL Gummersbach hat den Vertrag mit seinem Torwarttrainer Mario Kelentric verlängert. Das verkündete der Handball-Bundesligist.

Torwarttrainer Mario Kelentric bleibt beim VfL Gummersbach. Der Vertrag mit dem 51-Jährigen wurde bis 2026 verlängert.

"Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass Mario ein Teil unseres Trainerstabs bleibt. Mit seiner Erfahrung und ruhigen Art tut er unserer Mannschaft sehr gut", freut sich VfL-Chefcoach Gudjon Valur Sigurdsson über die Vertragsverlängerung des Kroaten.

Seit Sommer 2021 im Trainerteam

Bereits seit Sommer 2021 ist Kelentric ein fester Bestandteil im Trainerteam der Gummersbacher, bei denen er neben den Bundesliga-Torhütern auch für die Nachwuchskeeper der Handballakademie sowie das Torhüter-Scouting verantwortlich ist.

"Mario und ich haben eine besondere Beziehung und kennen uns seit vielen Jahren", erklärt Sigurdsson: "In unserer Mannschaft ist er extrem beliebt und ein sehr erfahrener und guter Torwarttrainer."

Kelentric: "Eine Ehre"

"Ich bin seit Tag eins sehr stolz in Gummersbach zu sein. Für mich ist es eine Ehre ein Teil dieses Vereins zu sein. Es ist mein dritter Vertrag hier, was bedeutet, dass Gummersbach mit mir zufrieden sein muss und ich ebenso", so Mario Kelentric.

"Ich hoffe sogar, dass unsere gemeinsame Geschichte noch länger dauert als diese beiden Jahre, denn hier habe ich das Gefühl zu Hause zu sein. Wir sind wie eine große Familie und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit allen Mitarbeitern hier erfolgreich sein können!"