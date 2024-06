VfL Gummersbach wechselt den Ausrüster

Ausrüsterwechsel beim VfL Gummersbach: Der Handball-Bundesligist wird ab der Saison 2024/25 nicht mehr in Capelli-Trikots spielen. Der neue Ausrüster ist für den VfL ein alter Bekannter.

Mit dem dänischen Sportbekleidungs-Hersteller Hummel bekommt der VfL Gummersbach ab Sommer ein bereits bekanntes Gesicht zurück an seine Seite. Nachdem Hummel bereits von 2019 bis 2022 als Textilausstatter für die Gummersbacher agierte, kommt einer der ältesten Teamsport-Ausrüster der Branche mindestens für die kommenden drei Jahre zurück an Bord des VfL.

"Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Hummel als Ausrüster in die Heimat des Handballs", wird Dennis Römer, Geschäftsleiter Marketing & Vertrieb beim VfL Gummersbach, in einer Vereinsmitteilung zitiert. "In zahlreichen Gesprächen war für uns jederzeit zu spüren, dass ein großes Interesse von Hummel besteht, den VfL Gummersbach bei seinem nächsten Entwicklungsschritt zu begleiten und gleichzeitig ein direktes und noch intensiver zusammenarbeitendes Modell der Partnerschaft einzugehen als noch zu dem Zeitpunkt, wo sich unsere Wege kurzzeitig trennten."

Durch den Vertragsabschluss mit Hummel endet gleichzeitig zum 30. Juni die Zusammenarbeit zwischen dem VfL Gummersbach und seinem bisherigen Ausrüster Capelli Sport. "An dieser Stelle möchten wir uns selbstverständlich bei Capelli Sport für die vergangenen zwei Jahre der guten Zusammenarbeit bedanken", betont Römer.