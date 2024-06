VfL Gummersbach stellt sich neu auf

Der VfL Gummersbach hat sich in den vergangenen Jahren permanent weiterentwickelt. Nun stellt sich der Handball-Bundesligist noch professioneller auf.

Eine regelmäßig ausverkaufte Schwalbe Arena, ein deutlicher Zuwachs an Partnern und eine permanente Entwicklung im sportlichen Bereich (die nun in der Europapokal-Qualifikation ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat) führen dazu, dass sich der VfL Gummersbach nun neu aufstellt.

"Viel professioneller geworden"

"In den letzten Jahren und speziell nach unserem Wiederaufstieg haben wir eine rasante Entwicklung hingelegt. Der VfL Gummersbach und die ganze Brache hat sich deutlich verändert und ist viel professioneller geworden", wird Geschäftsführer Christoph Schindler in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Die größte Veränderung besteht darin, dass neben dem sportlichen Bereich, zu welchem die Bundesliga und die Handballakademie zählen, zukünftige Themen in den neu aufgestellten Geschäftsbereichen Marketing & Vertrieb sowie Finanzen & Organisation gebündelt werden. Diese werden ab sofort von Dennis Römer als Geschäftsleiter Marketing & Vertrieb sowie Alexander Finke als Geschäftsleiter Finanzen & Organisation verantwortet.

Römer und Finke mit mehr Verantwortung

Römer ist seit 2021 im Verein, Finke kam zu Jahresbeginn 2024 von der HSG Wetzlar nach Gummersbach. Beide Geschäftsleiter wurden auch zu Prokuristen bestellt. Als diese werden sie unter anderem befugt sein, den VfL Gummersbach in bestimmten Bereichen eigenständig zu vertreten.

In Römers Verantwortung liegen zukünftig neben dem Partnermanagement, welches er zuletzt geleitet hat, auch die Bereiche Ticketing, Merchandising und Fanservice. Dazu kommen auch alle Themen rund um das Marketing und die Kommunikation des Vereins.

Der Geschäftsbereich Finanzen & Organisation verantwortet vor allem die Themen Finanzen und Personal. Ebenso wird hier der gesamte Spielbetrieb und die Heimspiele in der Bundesliga organisiert. Ein wichtiges Augenmerk für die Zukunft soll aber vor allem im Bereich der Digitalisierung liegen.

"Haus des Sports"

Es wird auch eine räumliche Veränderung geben. Ab dem Sommer dieses Jahres wird die neue Heimat der Geschäftsstelle des VfL Gummersbach in den ehemaligen Räumlichkeiten der IKK in der Wilhelm-Breckow-Allee sein. Trotzdem werde der Verein das aktuelle Gebäude auf dem Steinmüllergelände nicht aufgeben. Hier werden zukünftig die Trainer der Bundesliga und die Leitung der Handballakademie in einem "Haus des Sports" ihre Büros beziehen.

