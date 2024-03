VfL Gummersbach nächste Saison mit Spitzenspiel in Köln

Der VfL Gummersbach wird in der kommenden Saison wieder für ein Spitzenspiel in die Lanxess Arena nach Köln umziehen. Das bestätigte der Verein, der in Kürze den Vorverkauf der Dauerkarten für die neue Saison startet.

Auch die Handball Bundesliga ist nächste Saison abseits der Final4s wieder in der Lanxess Arena in Köln zu Gast. Sascha Klahn

Der VfL Gummersbach blickt auf eine positive Zuschauerentwicklung zu seinen Heimspielen in der SCHWALBE arena in Gummersbach: Drei Mal in Folge konnten die Oberbergischen zu Saisonbeginn ihren alten Dauerkartenrekord brechen und stehen aktuell bei 2.091 verkauften Dauerkarten. Für die kommende Spielzeit steckt sich der Bundesligist noch höhere Ziele und peilt die Marke von 2.750 Dauerkarten an.

Die Nachfrage ist aktuell groß: Sieben Spiele hintereinander bestritt die Mannschaft von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson zuletzt vor einer mit 4.132 Zuschauern restlos ausverkauften Halle. Bis zu 19.250 Zuschauer haben unterdessen in der Lanxess Arena in Köln Platz - und könnten in der nächsten Saison den Zuschauerschnitt der Oberbergischen nach oben treiben.

"Bereits jetzt steht fest, dass der VfL Gummersbach am frühen Donnerstagabend des 26. Dezembers 2024 sein Bundesliga-Heimspiel gegen die Spitzenmannschaft der Füchse Berlin in der Kölner LANXESS arena bestreiten wird", so der Verein in seiner Pressemeldung mit dem Blick voraus auf den bislang von der HBL nicht veröffentlichten Spielplan der nächsten Saison.

"Alle 17 Heimspiele sind in der neuen Dauerkarte 2024/25 enthalten, die für aktuelle Dauerkartenbesitzer mittels Vorkaufsrechts ab dem 15. April sowie für alle anderen Interessierten ab dem 15. Mai in den Verkauf geht", so der VfL, der mit Blick auf das Spiel in Köln anfügt: "Unabhängig von der gewählten Kategorie erhalten alle Dauerkarteninhaber der Saison 2024/25 für das Highlight-Spiel zu Weihnachten automatisch sowie garantiert einen kostenfreien Platz im Unterrang der LANXESS arena."