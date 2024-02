VfL Gummersbach möchte gegen Hannover an Pokalspiel anknüpfen

Nach dem knappen Pokal-Aus gegen die Füchse Berlin steht für den VfL Gummersbach nun das erste Ligaspiel des Jahres an. Die Oberbergischen wollen gegen Hannover an das Pokalspiel anknüpfen.

"Es tut unglaublich weh, wenn man in einem Viertelfinale verliert und kurz vor dem REWE Final4 scheitert. Aber wir können stolz auf uns sein, was wir für einen Fight geliefert haben“, blickt VfL-Torhüter Daniel Rebmann auf die 29:31-Niederlage gegen die Füchse zurück.

"Zum Glück steht bereits am Mittwoch das nächste Spiel an, dann hat man nicht allzu lange Zeit, um über die Niederlage (...) nachzudenken", so Rebmann. "Wir wollen am Mittwoch mit der gleichen Einstellung und dem Kampf (...) in das Spiel gehen!"

"Müssen an unser Maximum herankommen"

Am morgigen Mittwoch (7. Februar, 19 Uhr) ist Gummersbach bei der TSV Hannover-Burgdorf in der ZAG Arena zu Gast.

Bei einem Spiel weniger als die Blau-Weißen belegen die "Recken" dank eines ausgeglichenen Punktekontos von 19:19 den sechsten Tabellenplatz, sodass es am Mittwoch auch zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt.

"Hannover spielt bislang eine starke Saison, daher wird es ein sehr schweres Spiel und wir müssen an unser Maximum herankommen, um die Punkte mitzunehmen", weiß Rebmann um die Herausforderung.