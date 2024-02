VfL Gummersbach bindet Leiter der Handball-Akademie

Der VfL Gummersbach hat den ursprünglich im Juni auslaufenden Vertrag mit Jörg Bohrmann als Leiter der Handballakademie vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 55-jährige A-Lizenz-Trainer bekleidet den Posten bereits seit Sommer 2020 und gehört zu den zentralen Bausteinen im Bereich der Nachwuchsförderung beim VfL Gummersbach.

"Ich freue mich den vor vier Jahren begonnenen Weg mit dem VfL auch in den nächsten beiden Jahren weiterzugehen", so der gebürtige Wiesbadener: "Es gibt noch viele Dinge, die wir gemeinsam hier erreichen wollen. In den letzten Wochen und Monaten haben wir viele Spieler entwickelt, die nun in der zweiten Liga Fuß fassen werden. Jetzt ist es unser nächster Schritt auch Erstligaspieler zu entwickeln und da freue ich mich in den nächsten beiden Jahren mit meinem gesamten Team dabei sein zu können."

"Jörg ist ein absoluter Fachmann, der von allen, sowohl Kindern, Eltern als auch Partnern, sehr geschätzt wird. Jeder weiß, wie wichtig die Akademie für uns als VfL Gummersbach ist. Daher freue ich mich sehr, dass uns Jörg auch in den nächsten Jahren erhalten bleibt und wir die erfolgreiche Arbeit mit ihm fortsetzen können", äußert sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler über die weitere Zusammenarbeit.

Bohrmann war nach seiner aktiven Zeit als Bundesligaspieler bereits zwischen 2006 und 2012 wesentlich am professionellen Aufbau des Jugendbereichs des TSV Bayer Dormagen beteiligt und bildete bekannte Spieler wie Kentin Mahé, Simon Ernst sowie Moritz Preuß und Tim Suton aus, mit denen er 2012 auch die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft gewann. Der Coach war zwischen 2012 und 2016 auch Cheftrainer der Zweitligamannschaft beim rheinischen Rivalen.

Die Oberberger kündigen für die nächsten Tage "weitere personelle und strukturelle Anpassungen - gerade im Anschlussbereich der Handballakademie" an. Unter anderem muss der Klub noch einen Nachfolger für Anel Mahmutefendic finden. Der Niederländer war 2020 gemeinsam mit Gudjon Valur Sigurdsson nach Gummersbach gekommen und hat neben dem Co-Trainer-Posten auch die Aufgabe des Leiters Anschlussbereich in der Handballakademie des VfL Gummersbach inne.

