VfL gibt Entwarnung bei Beermann

Der VfL Osnabrück kann in Kürze wieder auf seinen Abwehrspieler Timo Beermann zurückgreifen.

Beermann (32) war am Montag beim 1:0-Sieg des VfL in Paderborn gegen den SC Verl nach einem Schlag auf die Achillessehne vorzeitig ausgewechselt worden. Wie die Lila-Weißen am Mittwoch mitteilten, wird der Innenverteidiger "nach aktuellem Plan am Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen".

Beermann hatte die Verletzung bei einem Zweikampf im ersten Durchgang erlitten, nach 53 Minuten musste er schließlich ausgewechselt und durch Paterson Chato ersetzt werden. Von der Bank musste Beermann den Rest des umkämpften Spiels verfolgen, in dem die umformierte Osnabrücker Abwehr bis zum Schlusspfiff erfolgreich standhalten konnte.

Am Sonntag kommt Meppen zum Derby

Die Untersuchungen bei Beermann hätten in der Folge, so der VfL, keine schwereren Verletzungen ergeben, sodass der Co-Kapitän "nach aktuellen Planungen" noch vor dem nächsten Drittliga-Spiel der Schweinsteiger-Elf am Sonntag gegen den niedersächsischen Rivalen SV Meppen (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder ins Teamtraining zurückkehren kann.

Im bisherigen Saisonverlauf kommt Beermann auf 30 Liga-Einsätze für Osnabrück (ein Tor, zwei Assists) und ist nach kicker-Noten mit einem Schnitt von 2,82 derzeit fünftbester Defensivakteur in der Liga.