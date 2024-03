VfL Fredenbeck unterliegt dem Tabellenzweiten deutlich

Der VfL Fredenbeck verlor sein Heimspiel gegen den TV Emsdetten deutlich mit einem 30:45 (15:23) und verbleibt somit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

850 Zuschauer verfolgten am Samstag das Spiel in der Geestlandhalle. In der ersten Viertelstunde boten die beiden Mannschaften eine ausgeglichene Partie. Fredenbeck schloss seine Angriffe sicher ab und ging in der 5. Minute mit 3:1 in Führung. Über 6:6 und 8:8 blieb der VfL bis zum 9:11 dran. Danach kippte das Spiel. Emsdetten schloss seine Angriffe sehr schnell und sicher ab. Nach der Zeitstrafe gegen Arne Eschweiler setzten sich die Gäste in der 22. Minute mit 16:11 ab. In die Pause ging der Tabellenzweite der Liga mit einem 23:15.

Im zweiten Durchgang gelangen dem VfL zwar sehenswerte Treffer und am Ende immerhin 30 Tore - das haben in dieser Saison nur wenige Mannschaften gegen Emsdetten geschafft - doch gegen die druckvollen und effizienten Angriffe des TV war Fredenbecks Abwehr ohne Chance. Fredenbecks Neuzugang, Daniel Kyvala, war mit sieben Feldtoren der erfolgreichste Werfer beim VfL. Maximilian Mißling musste verletzt pausieren.

Der VfL kann die Niederlage schnell abhaken. In der Tabelle verweilt das Team auf dem vorletzten Platz. Allerdings hat die Konkurrenz gepunktet: Großenheidorn gewann 30:29 gegen Baunatal und Ahlen überraschte mit einem 34:26 gegen den OHV Aurich.

Fredenbecks nächste Gegner sind auswärts Gummersbach und Aurich, anschließend muss der VfL seine letzten vier Heimspiele gegen Söhre, die Dragons, Spenge und Baunatal gewinnen und dann abwarten, wie die Konkurrenz im Abstiegskampf bis dahin gepunktet hat.