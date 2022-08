VfL-Fans protestieren gegen Ticketpreise in Bayreuth

Aufsteiger Bayreuth hat gegen den VfL Osnabrück die ersten Saisonpunkte geholt. Erneut Thema: der Zuschauerzuspruch.

Die Historie des früheren Zweitligisten SpVgg Bayreuth (letztmals 1989/90) ist um eine Marke reicher: Der 1:0-Sieg über den VfL Osnabrück war der erste der Vereinsgeschichte in der 2008 gegründeten 3. Liga - somit der erste nach 32 Jahren Abstinenz im Profibereich.

"Es waren harte Wochen für uns und jetzt haben wir dieses Ding gewonnen. Das ist einfach der Hammer", freute sich Siegtorschütze Alexander Nollenberger am "MagentaSport"-Mikrofon. Für den 25-jährigen Mittelfeldspieler - bereits mit der U 23 des FC Bayern in der 3. Liga am Ball (neun Einsätze in der Meister-Saison 2019/20) - war es der erste Treffer in dieser Liga.

"Am Ende war der Sieg vielleicht ein bisschen glücklich, aber ich denke auch verdient", sagte Trainer Thomas Kleine, nachdem Osnabrücks Robert Tesche kurz vor Schluss am Pfosten gescheitert war.

2712 Zuschauer sahen das Spiel live im Hans-Walter-Wild-Stadion (Liga-Kapazität: 22.000) - und damit nur 603 mehr als das Heimspiel gegen Freiburg II (0:1) eine Woche zuvor. "Absolut enttäuscht" hatte sich Wolfgang Gruber als Sprecher der Geschäftsführung darüber im "Kurier" gezeigt. Die mitgereisten VfL-Fans griffen dies auf, um ihrerseits ihren Unmut kundzutun. "16 Euro für einen Stehplatz in der 3. Liga?! Ändert eure Ticketpreise, aber prompt - dann wundert ihr euch auch nicht mehr, dass keiner kommt!", stand auf einem Banner.

Hintergrund: Die SpVgg Bayreuth hatte die Begegnung gegen Osnabrück als Topspiel deklariert und einen Zuschlag erhoben. Von einem Topspiel war dieses 1:0 allerdings weit entfernt.